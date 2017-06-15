Новый сезон чемпионата Крыма по футболу стартует 19 августа

«Третий чемпионат стартует 19 августа, и я думаю, что он будет более профессиональным, потому что каждая из команд четко понимает свои задачи по участию как в премьер- лиге, так и в Кубке нашего футбольного союза. Первые два чемпионата показали, над чем надо было работать», — сообщил он.

Ветоха также сообщил, что в ближайшие дни президенты клубов премьер-лиги КФС, обсудят организационные вопросы. Это касается проведения сборов, двухсторонних матчей.

КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый сезон завершился победой клуба «ТСК-Таврия», второй — «Севастополя».