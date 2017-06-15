В Сочи для участия в Кубке конфедераций прибыла сборная Германии
В Сочи для участия в Кубке конфедераций прибыли футболисты и тренерский штаб сборной Германии.
Airbus A321−200 приземлился на сочинской земле в 13:35. Известно, что из аэропорта курорта спортсмены отправились в отель. Разместится сборная в одной из крупных гостиниц Олимпийского парка, которая находится максимально близко к принимающему игры Кубка конфедераций сочинскому стадиону.
Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
Всего Сочи примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Матчи пройдут на стадионе «Фишт», который был построен к Олимпиаде-2014 и недавно прошел полную реконструкцию.
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