В Сочи для участия в Кубке конфедераций прибыла сборная Германии

Airbus A321−200 приземлился на сочинской земле в 13:35. Известно, что из аэропорта курорта спортсмены отправились в отель. Разместится сборная в одной из крупных гостиниц Олимпийского парка, которая находится максимально близко к принимающему игры Кубка конфедераций сочинскому стадиону.

Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии сыграет в группе B с командами Австралии (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань), Камеруна (25 июня, Сочи).

Всего Сочи примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Матчи пройдут на стадионе «Фишт», который был построен к Олимпиаде-2014 и недавно прошел полную реконструкцию.