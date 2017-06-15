Сборная Португалии перенесла свою тренировку
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Португалии перенесла свою тренировку, которая состоится 16 июня в Казани на базе футбольного клуба «Рубин».
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Видимо, что-то случилось...
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Изначально на 9.45 была запланирована
Сборная Португалии уже провела первую тренировку в Казани, на которой Криштиану Роналду занимался в общей группе. В Казань португальцы прилетели 14 июня. Свой первый матч Кубка конфедераций действующие чемпионы Европы сыграют в столице Татарстана 18 июня против мексиканцев.
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