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https://sport.mail.ru/news/football/30083876/
15 июня 2017, 15:43 | Футбол | ИА Татар-информ

Сборная Португалии перенесла свою тренировку

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Португалии перенесла свою тренировку, которая состоится 16 июня в Казани на базе футбольного клуба «Рубин».

(Казань 15 июня Татар-<span class=error>информ</span> Алексей <span class=error>Анисимов</span>). Сборная Португалии перенесла свою тренировку которая состоится 16 июня в Казани на базе футбольного клуба Рубин. Увеличить
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Изначально на 9.45 была запланирована пресс-конференция, а на 11.00 — старт тренировки, часть которой будет открыта для представителей СМИ. Однако теперь на официальном медиаканале FIFA размещена другая информация — пресс-конференция состоится в 16.15, а тренировка начнется в 17.00.

Сборная Португалии уже провела первую тренировку в Казани, на которой Криштиану Роналду занимался в общей группе. В Казань португальцы прилетели 14 июня. Свой первый матч Кубка конфедераций действующие чемпионы Европы сыграют в столице Татарстана 18 июня против мексиканцев.
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