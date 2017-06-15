Сборная Португалии перенесла свою тренировку

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Изначально на 9.45 была запланирована пресс-конференция, а на 11.00 — старт тренировки, часть которой будет открыта для представителей СМИ. Однако теперь на официальном медиаканале FIFA размещена другая информация — пресс-конференция состоится в 16.15, а тренировка начнется в 17.00.

Сборная Португалии уже провела первую тренировку в Казани, на которой Криштиану Роналду занимался в общей группе. В Казань португальцы прилетели 14 июня. Свой первый матч Кубка конфедераций действующие чемпионы Европы сыграют в столице Татарстана 18 июня против мексиканцев.