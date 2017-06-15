РФС проявляет интерес к тестированию системы видеопомощи арбитру

Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня.

«16 ассоциаций участвуют в тестировании этой системы. РФС проявил заинтересованность, они здесь, наблюдают за процессом. Когда речь пойдет о непосредственном внедрении системы в России, лучше спросить у РФС. Я не могу комментировать те вещи, за которые я не отвечаю», — сказал Холсмюллер.