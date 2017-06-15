ФК «Урал» представил новую игровую форму: ее разработали эксклюзивно для клуба
ФК «Урал» представил игровую форму, в которой футболисты будут выходить на поле в матчах нового сезона.
Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.
В презентации приняли участие капитан «Урала» Артем Фидлер, нападающий Владимир Ильин, защитник Денис Кулаков, а также вратари Дмитрий Арапов и Андрей Тимофеев. В новом сезоне уральцы продолжат играть в форме производства фирмы JOMA. Специально для клуба испанская компания разработала индивидуальный дизайн и изготовила эксклюзивные комплекты формы.
Основная выполнена в традиционных для «Урала»
«По сравнению с прошлым годом, игровые футболки стали более легкими. Также они обладают повышенной воздухопроницаемостью, что вкупе с другими особенностями производства и кроя позволят игрокам чувствовать себя в них во время матча максимально комфортно», — говорится в сообщении на сайте команды.
Третьим резервным комплектом игровой формы останется черная, которая уже использовалась уральцами в некоторых матчах прошлого сезона.
Напомним, на этой неделе футболисты «Урала» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.
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