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https://sport.mail.ru/news/football/30078163/
15 июня 2017, 8:26 | Футбол | Nakanune.ru

ФК «Урал» представил новую игровую форму: ее разработали эксклюзивно для клуба

ФК «Урал» представил игровую форму, в которой футболисты будут выходить на поле в матчах нового сезона.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.

В презентации приняли участие капитан «Урала» Артем Фидлер, нападающий Владимир Ильин, защитник Денис Кулаков, а также вратари Дмитрий Арапов и Андрей Тимофеев. В новом сезоне уральцы продолжат играть в форме производства фирмы JOMA. Специально для клуба испанская компания разработала индивидуальный дизайн и изготовила эксклюзивные комплекты формы.

Основная выполнена в традиционных для «Урала» оранжево-черных цветах. Гостевые комплекты представлены белыми футболками с оранжевыми и черными элементами дизайна. Один из комплектов вратарской формы выполнен в непривычных бежевых тонах; другой — в более традиционном голубом цвете.

«По сравнению с прошлым годом, игровые футболки стали более легкими. Также они обладают повышенной воздухопроницаемостью, что вкупе с другими особенностями производства и кроя позволят игрокам чувствовать себя в них во время матча максимально комфортно», — говорится в сообщении на сайте команды.

Третьим резервным комплектом игровой формы останется черная, которая уже использовалась уральцами в некоторых матчах прошлого сезона.

Напомним, на этой неделе футболисты «Урала» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.
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