Криштиану Роналду поблагодарил Казань за прием
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Прибывший в Казань нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил столицу Татарстана за прием.
«Thanks Kazan», — написал легендарный футболист на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, сборная Португалии на групповом этапе Кубка конфедераций проведет в Казани один матч против сборной Мексики (18 июня). В случае победы в своей группе португальцы сыграют свой полуфинал также в столице РТ (он состоится 28 июня).
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