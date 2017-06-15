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https://sport.mail.ru/news/football/30076825/
15 июня 2017, 9:44 | Футбол | ИА Татар-информ

Криштиану Роналду поблагодарил Казань за прием

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Прибывший в Казань нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил столицу Татарстана за прием.

«Thanks Kazan», — написал легендарный футболист на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Португалии на групповом этапе Кубка конфедераций проведет в Казани один матч против сборной Мексики (18 июня). В случае победы в своей группе португальцы сыграют свой полуфинал также в столице РТ (он состоится 28 июня).
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