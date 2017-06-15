СМИ: «Зенит» отсудил 200 миллионов рублей за Ансальди
ФИФА постановила выплатить «Зениту» около 3,2 миллиона евро по иску к «Дженоа» в связи со спором вокруг защитника Кристиана Ансальди, который выступал за
сине-бело-голубых с 2013 по 2016 год, утверждает Life.ru.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Петербуржцы пытались отсудить у итальянского клуба проценты по первому траншу за трансфер футболиста, однако в итоге сами были вынуждены заплатить пять тысяч швейцарских франков, после чего генуэзцы отказались платить за переход Ансальди.
Рассмотрев материалы дела, ФИФА обязала «грифонов» выплатить «Зениту» три миллиона евро, а также пять процентов годовых и пять тысяч швейцарских франков в качестве компенсации за юридические расходы — всего чуть больше 200 миллионов рублей. Если итальянцы не подадут апелляцию, деньги петербуржцы должны получить в этом месяце.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter