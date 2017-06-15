СМИ: «Зенит» отсудил 200 миллионов рублей за Ансальди

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Петербуржцы пытались отсудить у итальянского клуба проценты по первому траншу за трансфер футболиста, однако в итоге сами были вынуждены заплатить пять тысяч швейцарских франков, после чего генуэзцы отказались платить за переход Ансальди.

Рассмотрев материалы дела, ФИФА обязала «грифонов» выплатить «Зениту» три миллиона евро, а также пять процентов годовых и пять тысяч швейцарских франков в качестве компенсации за юридические расходы — всего чуть больше 200 миллионов рублей. Если итальянцы не подадут апелляцию, деньги петербуржцы должны получить в этом месяце.