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15 июня 2017, 0:04 | Футбол | Спорт-Экспресс

СМИ: «Зенит» отсудил 200 миллионов рублей за Ансальди

ФИФА постановила выплатить «Зениту» около 3,2 миллиона евро по иску к «Дженоа» в связи со спором вокруг защитника Кристиана Ансальди, который выступал за сине-бело-голубых с 2013 по 2016 год, утверждает Life.ru.

ФИФА постановила выплатить Зениту около 32 миллиона евро по иску к <span class=error>Дженоа</span> в связи со спором вокруг защитника <span class=error>Кристиана</span> Ансальди который выступал за <nobr>сине-бело-голубых</nobr> с 2013 по 2016 год. Увеличить
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Петербуржцы пытались отсудить у итальянского клуба проценты по первому траншу за трансфер футболиста, однако в итоге сами были вынуждены заплатить пять тысяч швейцарских франков, после чего генуэзцы отказались платить за переход Ансальди.

Рассмотрев материалы дела, ФИФА обязала «грифонов» выплатить «Зениту» три миллиона евро, а также пять процентов годовых и пять тысяч швейцарских франков в качестве компенсации за юридические расходы — всего чуть больше 200 миллионов рублей. Если итальянцы не подадут апелляцию, деньги петербуржцы должны получить в этом месяце.

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