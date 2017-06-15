Главным тренером ФК «Кубань» станет Евгений Калешин

Тренеры футбольного клуба «Кубань» Евгений Калешин и Михаил Семенов успешно прошли вступительные испытания в Академии тренерского мастерства РФС. Представителям тренерского штаба «Кубани» предстоит полуторагодичный курс обучения, включающий несколько сессий и стажировок. По итогам обучения и после сдачи экзамена специалисты станут обладателями тренерской лицензии категории PRO.



Таким образом, Евгений Калешин, как специалист, проходящий обучение на соискание тренерской категории PRO, будет заявлен на сезон-2017/18 в качестве главного тренера футбольного клуба «Кубань». Николай Южанин, ранее внесенный в заявку на этой позиции, продолжит работу в штабе желто-зеленых в качестве старшего тренера, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

О том, что руководство «Кубани» рассматривает кандидатуру Калешина на пост главного тренера команды, ранее сообщал «Югополис». Калешину через 6 дней исполнится 39 лет, с 2016 года он — главный тренер клуба «Кубань-2».