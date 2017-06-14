«Актобе» сыграл вничью в товарищеском матче с новичком российской премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:1. В начале второго тайма «СКА-Хабаровск» вышел вперед, но под занавес встречи нападающий «Актобе» Игорь Зенькович точно реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

Стоит отметить, что «СКА-Хабаровск» в новом сезоне, который наступит в августе, впервые в своей истории сыграет в премьер-лиге России.

Чемпионат Казахстана возобновится в эти выходные. 18 июня идущий на предпоследнем, 11-м, месте в таблице «Актобе» на своем поле примет лидирующую «Астану».