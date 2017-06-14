Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30075750/
14 июня 2017, 20:59 | Футбол | Vesti.kz

«Актобе» сыграл вничью в товарищеском матче с новичком российской премьер-лиги

Футболисты «Актобе» в рамках учебно-тренировочных сборов в Москве провели товарищеский матч со «СКА-Хабаровском», передает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 1:1. В начале второго тайма «СКА-Хабаровск» вышел вперед, но под занавес встречи нападающий «Актобе» Игорь Зенькович точно реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

Стоит отметить, что «СКА-Хабаровск» в новом сезоне, который наступит в августе, впервые в своей истории сыграет в премьер-лиге России.

Чемпионат Казахстана возобновится в эти выходные. 18 июня идущий на предпоследнем, 11-м, месте в таблице «Актобе» на своем поле примет лидирующую «Астану».

СКА-Хабаровск
Новости Матчи Состав Статистика
Актобе
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 июня

Букмекеры оценили шансы Германии, Португалии и других команд на победу в Кубке Конфедераций

Эксперт объяснил поведение Ковалева в стиле "наемного убийцы" перед боем с Уордом

Сауль "Канело" Альварес похвастался дорогим "монстром" из своего автопарка