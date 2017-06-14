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14 июня 2017, 19:50 | Футбол | Чемпионат.com

Источник: «Зенит» предложил € 20 млн за форварда «Ривер Плейт» Дриусси

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает AS со ссылкой на информацию из телепередачи Partido de TV.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга уже предложил «Ривер Плейт» € 20 млн за переход 21-летнего аргентинского футболиста. Отмечается, что переход Дриусси, который также обладает итальянским паспортом, является одним из главных требований нового наставника «Зенита» Роберто Манчини.

В январе сообщалось об интересе к Дриусси со стороны московского «Спартака».

В текущем сезоне Дриусси провёл 27 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов (два — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

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