Источник: «Зенит» предложил € 20 млн за форварда «Ривер Плейт» Дриусси
Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает AS со ссылкой на информацию из телепередачи Partido de TV.
По информации источника, клуб из
В январе сообщалось об интересе к Дриусси со стороны московского «Спартака».
В текущем сезоне Дриусси провёл 27 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов (два — с пенальти) и отдал три результативные передачи.
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