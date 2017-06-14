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14 июня 2017, 17:05 | Футбол | ГТРК "Дон-ТР"

Молодежный состав «Ростова» остался без старшего тренера

Старший тренер молодежного состава ФК «Ростов» покинул свой пост. Такую информацию распространила пресс-служба «желто-синих».

Старший тренер молодежного состава ФК Ростов покинул свой пост. Такую информацию распространила <nobr>пресс-служба</nobr> желто-синих. Как отмечено в сообщении руководство ФК Ростов благодарит Игоря <span class=error>Гамулу</span> за работу на благо клуба и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере. Новый тренер <span class=error>молодежн</span>. Увеличить
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Как отмечено в сообщении, руководство ФК «Ростов» благодарит Игоря Гамулу за работу на благо клуба и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Новый тренер молодежного состава будет назначен в ближайшее время, подчеркнули в пресс-службе команды.
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