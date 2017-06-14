Молодежный состав «Ростова» остался без старшего тренера
Старший тренер молодежного состава ФК «Ростов» покинул свой пост. Такую информацию распространила
пресс-служба «желто-синих».
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Видимо, что-то случилось...
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Как отмечено в сообщении, руководство ФК «Ростов» благодарит Игоря Гамулу за работу на благо клуба и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Новый тренер молодежного состава будет назначен в ближайшее время, подчеркнули в
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