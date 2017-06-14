Молодежный состав «Ростова» остался без старшего тренера

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Как отмечено в сообщении, руководство ФК «Ростов» благодарит Игоря Гамулу за работу на благо клуба и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.