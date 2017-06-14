Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30073205/
14 июня 2017, 17:03 | Футбол | Интерфакс

В столице Ингушетии построят стадион вместимостью вдвое больше населения города

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU — Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров утвердил проект строительства в Магасе самого крупного в регионе стадиона с футбольной ареной.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров утвердил проект строительства в Магасе самого крупного в регионе стадиона с футбольной ареной. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Рассмотрели несколько архитектурно-градостроительных решений будущего стадиона с футбольной ареной на 15 тыс. мест в Магасе. Предпочтение отдал наиболее современному проекту», — написал Евкуров в своем аккаунте в инстаграме после встречи с замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Лидой Плиевой в Магасе. По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2016 года, население Магаса составляло 6880 человек.

Лидер Ингушетии сообщил, что на встрече также поднимались актуальные вопросы, касающиеся формирования внешнего архитектурного облика столицы республики Магаса. Евкуров высказал мнение о том, что композиционно-стилевые решения строящихся зданий, в том числе частных инвестиционных объектов, должны естественно вписываться в облик города.

Как уточнили агентству «Интерфакс» в пресс-службе руководителя субъекта, новый стадион в Магасе, строительство которого начнется в ближайшее время, претендует на статус крупнейшего в регионе. Там будут созданы условия для проведения массовых спортивных мероприятий, а также государственных акций.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Аббьяти занял должность менеджера «Милана»

Аббьяти занял должность менеджера «Милана»

Бывший вратарь «Милана» Кристиан Аббьяти назначен на должность менеджера команды, сообщает официальный сайт миланского клуба. Итальянец выступал за клуб на протяжении 15 сезонов. За это время он стал двукратным чемпионом Италии, а также выиграл Кубок страны.
Еще 7 новостей  Все новости