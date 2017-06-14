В столице Ингушетии построят стадион вместимостью вдвое больше населения города

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Рассмотрели несколько архитектурно-градостроительных решений будущего стадиона с футбольной ареной на 15 тыс. мест в Магасе. Предпочтение отдал наиболее современному проекту», — написал Евкуров в своем аккаунте в инстаграме после встречи с замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Лидой Плиевой в Магасе. По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2016 года, население Магаса составляло 6880 человек.

Лидер Ингушетии сообщил, что на встрече также поднимались актуальные вопросы, касающиеся формирования внешнего архитектурного облика столицы республики Магаса. Евкуров высказал мнение о том, что композиционно-стилевые решения строящихся зданий, в том числе частных инвестиционных объектов, должны естественно вписываться в облик города.