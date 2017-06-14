В столице Ингушетии построят стадион вместимостью вдвое больше населения города
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU — Глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров утвердил проект строительства в Магасе самого крупного в регионе стадиона с футбольной ареной.
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«Рассмотрели несколько
Лидер Ингушетии сообщил, что на встрече также поднимались актуальные вопросы, касающиеся формирования внешнего архитектурного облика столицы республики Магаса. Евкуров высказал мнение о том, что
Как уточнили агентству «Интерфакс» в
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