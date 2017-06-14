«Урал» нашел замену Заболотному в Чечне

Состав екатеринбургского «Урала» пополнил вратарь Ярослав Годзюр. Контракт с 32-летним футболистом был подписан 14 июня, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе клуба.

По всей видимости, Годзюр призван заменить Николая Заболотного. О выставлении последнего на трансфер ФК объявил 26 мая. За день до этого президент «Урала» Григорий Иванов на встрече с журналистами заявил, что «шмелям» требуется более опытный вратарь: «Это не самая проблемная позиция, но хотелось бы, чтобы у нас был более опытный вратарь, который бы не допускал таких ошибок, из-за которых мы в этом сезоне недосчитались много очков».