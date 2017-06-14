«Урал» нашел замену Заболотному в Чечне
С Кадыровым попрощался вратарь «Ахмата».
Состав екатеринбургского «Урала» пополнил вратарь Ярослав Годзюр. Контракт с 32-летним футболистом был подписан 14 июня, сообщили «Уралинформбюро» в
По всей видимости, Годзюр призван заменить Николая Заболотного. О выставлении последнего на трансфер ФК объявил 26 мая. За день до этого президент «Урала» Григорий Иванов на встрече с журналистами заявил, что «шмелям» требуется более опытный вратарь: «Это не самая проблемная позиция, но хотелось бы, чтобы у нас был более опытный вратарь, который бы не допускал таких ошибок,
Годзюр родился на Украине. Первым его профессиональным клубом был «Черногор» из
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