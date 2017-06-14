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14 июня 2017, 15:43 | Футбол | ИА УралИнформБюро

«Урал» нашел замену Заболотному в Чечне

С Кадыровым попрощался вратарь «Ахмата».

Состав екатеринбургского «Урала» пополнил вратарь Ярослав Годзюр. Контракт с 32-летним футболистом был подписан 14 июня, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе клуба.

По всей видимости, Годзюр призван заменить Николая Заболотного. О выставлении последнего на трансфер ФК объявил 26 мая. За день до этого президент «Урала» Григорий Иванов на встрече с журналистами заявил, что «шмелям» требуется более опытный вратарь: «Это не самая проблемная позиция, но хотелось бы, чтобы у нас был более опытный вратарь, который бы не допускал таких ошибок, из-за которых мы в этом сезоне недосчитались много очков».

Годзюр родился на Украине. Первым его профессиональным клубом был «Черногор» из Ивано-Франковска. В чемпионат России футболист впервые приехал в 2006 году — в самарские «Крылья Советов». Затем транзитом через киевское «Динамо» он добрался до грозненского «Терека», ныне именуемого «Ахматом». В столице Чечни украинский вратарь провел 9 сезонов.
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