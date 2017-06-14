Из «Рубина» ушли шесть футболистов
Из «Рубина» ушли шестеро футболистов, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В связи с истечением сроков контрактов из клуба ушли Динияр Билялетдинов, Инал Гетигежев, Алишер Джалилов, Владислав Кулик, Владимир Соболев и Денис Ткачук.
Отметим, ранее стало известно, что защитник «Ростова» Владимир Гранат уходит из клуба и продолжит карьеру в «Рубине». Клубы согласовали все условия сделки по переходу футболиста.
Напомним, 9 июня новым главным тренером казанцев стал Курбан Бердыев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter