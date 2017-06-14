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14 июня 2017, 9:51 | Футбол | Prokazan.ru

Из «Рубина» ушли шесть футболистов

Из «Рубина» ушли шестеро футболистов, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Из казанского клуба ушли Динияр Билялетдинов Инал Гетигежев Алишер Джалилов Владислав Кулик Владимир Соболев и Денис Ткачук. Увеличить
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В связи с истечением сроков контрактов из клуба ушли Динияр Билялетдинов, Инал Гетигежев, Алишер Джалилов, Владислав Кулик, Владимир Соболев и Денис Ткачук.

Отметим, ранее стало известно, что защитник «Ростова» Владимир Гранат уходит из клуба и продолжит карьеру в «Рубине». Клубы согласовали все условия сделки по переходу футболиста.

Напомним, 9 июня новым главным тренером казанцев стал Курбан Бердыев.
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