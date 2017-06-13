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13 июня 2017, 23:05 | Футбол | Чемпионат.com

«Кристалл» и «Сити» одержали победы в 1-м туре ЧР по пляжному футболу

В матче первого тура чемпионата России по пляжному футболу, который проходит в Санкт-Петербурге, местный «Сити» со счётом 4:2 обыграл столичное «Строгино».

В матче первого тура чемпионата России по пляжному футболу который проходит в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> местный Сити со счётом 4:2 обыграл столичное <span class=error>Строгино</span>. Увеличить
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По одному мячу в составе победителей забили дебютанты Суперлиги итальянцы Габриэле Гори и Дарио Рамачиотти.

В другом матче питерский «Кристалл» только в дополнительное время обыграл «Дельту» со счётом 5:4. Победный гол на девятой секунде овертайма забил Датинья. В основное время у хозяев песка по два раза отличились Нелито и Родриго. В составе саратовской команды дубль оформил Бокинья.

Чемпионат России — 2017. Первый тур. Санкт-Петербург.

«Сити» (Санкт-Петербург) — «Строгино» (Москва) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Дельта» (Саратов) — 5:4 ДВ (0:1, 1:2, 3:1, 1:0).
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