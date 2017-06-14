Сборная Мексики по футболу прилетела в Казань

В аккаунте сборной Мексики появилась видеозапись, которую сопровождает подпись: «Мы здесь! Привет, Казань!».



Также видео о прибытии в Казань в своем официальном аккаунте в Facebook опубликовал капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес, сопроводив небольшой видеоролик подписью: «Мы прибыли!».

Сборная Мексики проведет в Казани два матча группового этапа Кубка конфедераций — 18 июня мексиканцы сыграют со сборной Португалии, а 24 июня выйдут на поле «Казань-Арены» в игре против сборной России.

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