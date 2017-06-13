Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30059008/
13 июня 2017, 16:55 | Футбол | VOLGOGRAD.RU

Алексей Жданов уходит из «Ротора-Волгоград»

Неожиданная и неприятная новость пришла из стана волгоградского «Ротора».

Капитан команды и лучший бомбардир всей зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги, по итогам которой «Ротор-Волгоград» пошел на повышение, принял решение сменить клуб.

С одной стороны, понятно, что с выходом в ФНЛ перед командой будут ставиться иные задачи и иные требования, к которым 35-летний ветеран волгоградского футбола уже может быть не совсем готовым. Но с другой стороны, он находится в отличной физической и особенно игровой форме, к тому же является капитаном и лидером команды, поэтому тот факт, что легенду так легко отпустили (а кто его знает, может, даже способствовали).

По предварительной информации, Жданов продолжит карьеру в ФК «Сочи», выступающим все в той же ПФЛ. В этом же дивизионе останется и Евгений Стуканов, который переходит в московский «Арарат», где станет одноклубником Романа Павлюченко. Кроме того, есть вероятность, что «Ротор-Волгоград» покинет еще несколько ведущих игроков, в том числе Илья Ионов, Игорь Крутов, Олег Николаев, Сергей Сечин.

А вот в Волгоград скоро должны переехать трое игроков воронежского «Факела»: защитник Иван Дранников, вратарь Александр Кобзев и лучший бомбардир Михаил Бирюков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

«Ротор» награжден за победу в группе «Юг» ПФЛ

«Ротор» и его капитан Алексей Жданов получили награды Профессиональной футбольной Лиги, на прошедшем в Москве собрании клубов-членов, посвященном 25-летию создания ПФЛ. Там же были подведены итоги спортивного сезона 2016−2017.
Еще 7 новостей  Все новости
9 июня

В центре Волгограда ВАЗ врезался в магазин после столкновения с «Ауди»

В Волгограде задержали 36-летнего серийного насильника

Гибель за экспорт