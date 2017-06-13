Алексей Жданов уходит из «Ротора-Волгоград»

Капитан команды и лучший бомбардир всей зоны «Юг» Профессиональной футбольной лиги, по итогам которой «Ротор-Волгоград» пошел на повышение, принял решение сменить клуб.

С одной стороны, понятно, что с выходом в ФНЛ перед командой будут ставиться иные задачи и иные требования, к которым 35-летний ветеран волгоградского футбола уже может быть не совсем готовым. Но с другой стороны, он находится в отличной физической и особенно игровой форме, к тому же является капитаном и лидером команды, поэтому тот факт, что легенду так легко отпустили (а кто его знает, может, даже способствовали).

По предварительной информации, Жданов продолжит карьеру в ФК «Сочи», выступающим все в той же ПФЛ. В этом же дивизионе останется и Евгений Стуканов, который переходит в московский «Арарат», где станет одноклубником Романа Павлюченко. Кроме того, есть вероятность, что «Ротор-Волгоград» покинет еще несколько ведущих игроков, в том числе Илья Ионов, Игорь Крутов, Олег Николаев, Сергей Сечин.

А вот в Волгоград скоро должны переехать трое игроков воронежского «Факела»: защитник Иван Дранников, вратарь Александр Кобзев и лучший бомбардир Михаил Бирюков.