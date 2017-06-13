Калининградская «Балтика» подписала контракты с четырьмя новыми игроками

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Среди новичков — бывший футболист «Амкара» — 32-летний Иван Черевченко, 26-летний экс-динамовец Виктор Свежов, воспитанник таджикского футбола Алишер Джалилов, а также двукратный обладатель кубка России в составе московского «Локомотива» Арсений Логашов.

Также «Балтика» подписала соглашения с действующими футболистами команды — 34-летним Александром Шешуковым и Виталием Каленковичем.