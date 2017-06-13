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13 июня 2017, 17:42 | Футбол | Клопс.ru

Калининградская «Балтика» подписала контракты с четырьмя новыми игроками

Состав калининградской «Балтики» пополнили четыре новых футболиста, а с двумя уже играющими соглашения продлены на будущий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

При этом в команде не значится ни одного вратаря. Увеличить
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Среди новичков — бывший футболист «Амкара» — 32-летний Иван Черевченко, 26-летний экс-динамовец Виктор Свежов, воспитанник таджикского футбола Алишер Джалилов, а также двукратный обладатель кубка России в составе московского «Локомотива» Арсений Логашов.

Также «Балтика» подписала соглашения с действующими футболистами команды — 34-летним Александром Шешуковым и Виталием Каленковичем.

Согласно данным официального сайта «Балтики», в команде не значится ни одного вратаря. Московская пресса «сватала» в Калининград экс-голкипера столичного «Локомотива» Илью Абаева, но он выбрал другую команду. 8 июня стало известно о подписании контрактов клуба с четырьмя игроками. Новый сезон в ФНЛ стартует 8 июля. «Балтика» сыграет на выезде с ФК «Тюмень».
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