Калининградская «Балтика» подписала контракты с четырьмя новыми игроками
Состав калининградской «Балтики» пополнили четыре новых футболиста, а с двумя уже играющими соглашения продлены на будущий сезон. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Среди новичков — бывший футболист «Амкара» — 32-летний Иван Черевченко, 26-летний
Также «Балтика» подписала соглашения с действующими футболистами команды — 34-летним Александром Шешуковым и Виталием Каленковичем.
Согласно данным официального сайта «Балтики», в команде не значится ни одного вратаря. Московская пресса «сватала» в Калининград
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