Максимум карьеры. Акинфеев и еще 9 игроков, которые долго выступают за один клуб

Футболисты, которые подолгу выступают за одну и ту же команду, считаются примером для подражания и становятся легендами среди болельщиков. Перед вами — 10 героев.

Игорь АКИНФЕЕВ

Клуб: ЦСКА

Амплуа: вратарь

14 сезонов (карьера продолжается).

Первый матч за основу ЦСКА Акинфеев сыграл в марте 2003 года, когда ему не было и семнадцати. В 18 лет голкипер окончательно отвоевал место в стартовом составе армейцев и не отдает его никому. С Акинфеевым в воротах ЦСКА выиграл все свои российские чемпионства и завоевал Кубок УЕФА. На рубеже 2000-х и 2010-х Игоря приглашали в «Баварию», «МЮ» и «Арсенал», но он предпочел надолго остаться в родном клубе. Акинфеев до сих пор «номер один» и в клубе и в сборной России. Болельщики ждут, что армеец займет место в воротах национальной команды на Кубке конфедераций.

Андрес ИНЬЕСТА

Клуб: «Барселона»

Амплуа: полузащитник

15 сезонов (карьера продолжается).

В «Барселоне» не так уж и мало игроков, для которых существует только этот клуб. Бускетс, Серхи Роберто, да и сам Месси. Но главный символ всех успехов каталонской команды — Андрес Иньеста. Он впервые попал в основу в смутные времена президенства Жоана Гаспара, выигрывал Лигу чемпионов вместе с Роналдинью и Анри и продолжает побеждать вместе с Месси, Суаресом и Неймаром. В этом году Иньеста догнал Пуйоля по количеству сезонов в «Барселоне», а через пару лет обязательно обойдет и Хави.

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

Клуб: «Зенит»

Амплуа: вратарь

17 сезонов.

Удивительная вещь — Вячеслав Малафеев дебютировал в «Зените» еще в 1999 году, первым из золотого поколения петербургских футболистов, а покинул клуб намного позже Быстрова, Денисова и Аршавина. Из тех, с кем Малафеев брал бронзу-2001 и серебро-2003 в строю остался лишь Кержаков, но в долгом послужном списке форварда кроме «Зенита» значатся «Севилья», московское «Динамо» и «Цюрих», а в карьере лучшего вратаря в истории сине-бело-голубых есть только один клуб.

Джейми КАРРАГЕР

Клуб: «Ливерпуль»

Амплуа: защитник

17 сезонов.

У красной части Ливерпуля есть два героя — звездный Стиви Джеррард и суровый Джейми Каррагер. Они отыграли вместе целую вечность, завоевали Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, но до первого места в премьер-лиге так и не добрались. Джеррард не усидел на «Энфилде» и последний сезон в карьере доигрывал в «Лос-Анджелесе», а вот Каррагер был верен «Ливерпулю» от начала до конца.

Джон ТЕРРИ

Клуб: «Челси»

Амплуа: защитник

18 сезонов.

Если говорить только о футболе, то в карьере Джона Терри был лишь один мимолетный и вынужденный романчик на стороне — в сезоне-1999/00 он провел 6 матчей за «Ноттингем Форрест». Но тогда у защитника просто не было выбора, его отправили в аренду. Однако уже в следующем сезоне окрепший Терри застолбил место в основе «Челси» и долго, казалось, целую вечность играл за «синих», на днях проведя последний матч. Страшно сказать — на «Стэмфорд Бридж» еще ничего не знали о Романе Абрамовиче, а Терри уже выходил в «старте» «Челси».

Тони АДАМС

Клуб: «Арсенал»

Амплуа: защитник

18 сезонов.

«Мистером «Арсенал» в Англии кого попало не назовут. На протяжении двух десятков лет Тони Адамс был главным героем «Хайбери». Здоровенный центральный защитник, который никому не уступает на поле, а после игры может прийти в соседний бар и упиться там в стельку — так выглядит идеальная модель игрока для парней с фан-трибуны. В середине 90-х Адамс сумел избавиться от страсти к алкоголю и к двум чемпионствам «довенгеровской» эпохи добавил еще две победы в премьер-лиге.

Пол СКОУЛЗ и Гари НЕВИЛЛ

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Амплуа: полузащитник и защитник

По 19 сезонов.

«МЮ» сэра Алекса Фергюссона был командой, в которой хотелось провести всю длительную карьеру. Многие так и делали. Пол Скоулз и Гари Невилл отыграли по 19 долгих сезонов за «красных дьяволов» и завоевали все возможные трофеи и Англии и Европе. В послужном списке этих гвардейцев Манчестера нет только Кубка УЕФА. По одной простой причине — их «МЮ» всегда играл в Лиге чемпионов.

Райан ГИГГЗ

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Амплуа: полузащитник

24 сезона.

У того «Юнайтед» были не только крутые Скоулз и Невилл, но и суперкрутой Гиггз. Сложно поверить, что после переезда в Манчестер юный валлиец начал тренироваться в академии «Сити». По легенде Алекс Фергюссон лично убедил Гиггза перейти на красную половину города. В выигрыше остались оба — тренер надолго получил невероятно талантливого игрока с лидерскими качествами, а футболист — возможность построить выдающуюся продолжительную карьеру в одном клубе.

Франческо ТОТТИ

Клуб: «Рома»

Амплуа: нападающий, полузащитник

25 сезонов.

Болельщики «Ромы» создали мем, который состоит из 25 фото. На каждом снимке изображен комплект формы, в которой римляне провели один из 25 последних сезонов. В роли модели, демонстрирующей майки выступает один и тот же человек — Франческо Тотти. Годы шли, менялись технические спонсоры, дизайн и крой, а лидер у «Ромы» был один и тот же. Возможно, в «Реале» или «Ювентусе» полузащитник смог бы выиграть гораздо больше титулов, но Тотти мыслит другими категориями и за это его уважают даже соперники. Недавно болельщики «Лацио» посвятили капитану «Ромы» баннер на котором было написано: «Враги по жизни салютуют тебе, Тотти!».

Паоло МАЛЬДИНИ

Клуб: «Милан»

Амплуа: защитник

25 сезонов.