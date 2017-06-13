Максимум карьеры. Акинфеев и еще 9 игроков, которые долго выступают за один клуб
Футболисты-рекордсмены.
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Футболисты, которые подолгу выступают за одну и ту же команду, считаются примером для подражания и становятся легендами среди болельщиков. Перед вами — 10 героев.
Игорь АКИНФЕЕВ
Клуб: ЦСКА
Амплуа: вратарь
14 сезонов (карьера продолжается).
Первый матч за основу ЦСКА Акинфеев сыграл в марте 2003 года, когда ему не было и семнадцати. В 18 лет голкипер окончательно отвоевал место в стартовом составе армейцев и не отдает его никому. С Акинфеевым в воротах ЦСКА выиграл все свои российские чемпионства и завоевал Кубок УЕФА. На рубеже 2000-х и 2010-х Игоря приглашали в «Баварию», «МЮ» и «Арсенал», но он предпочел надолго остаться в родном клубе. Акинфеев до сих пор «номер один» и в клубе и в сборной России. Болельщики ждут, что армеец займет место в воротах национальной команды на Кубке конфедераций.
Андрес ИНЬЕСТА
Клуб: «Барселона»
Амплуа: полузащитник
15 сезонов (карьера продолжается).
В «Барселоне» не так уж и мало игроков, для которых существует только этот клуб. Бускетс, Серхи Роберто, да и сам Месси. Но главный символ всех успехов каталонской команды — Андрес Иньеста. Он впервые попал в основу в смутные времена президенства Жоана Гаспара, выигрывал Лигу чемпионов вместе с Роналдинью и Анри и продолжает побеждать вместе с Месси, Суаресом и Неймаром. В этом году Иньеста догнал Пуйоля по количеству сезонов в «Барселоне», а через пару лет обязательно обойдет и Хави.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
Клуб: «Зенит»
Амплуа: вратарь
17 сезонов.
Удивительная вещь — Вячеслав Малафеев дебютировал в «Зените» еще в 1999 году, первым из золотого поколения петербургских футболистов, а покинул клуб намного позже Быстрова, Денисова и Аршавина. Из тех, с кем Малафеев брал бронзу-2001 и серебро-2003 в строю остался лишь Кержаков, но в долгом послужном списке форварда кроме «Зенита» значатся «Севилья», московское «Динамо» и «Цюрих», а в карьере лучшего вратаря в истории
Джейми КАРРАГЕР
Клуб: «Ливерпуль»
Амплуа: защитник
17 сезонов.
У красной части Ливерпуля есть два героя — звездный Стиви Джеррард и суровый Джейми Каррагер. Они отыграли вместе целую вечность, завоевали Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, но до первого места в
Джон ТЕРРИ
Клуб: «Челси»
Амплуа: защитник
18 сезонов.
Если говорить только о футболе, то в карьере Джона Терри был лишь один мимолетный и вынужденный романчик на стороне — в сезоне-1999/00 он провел 6 матчей за «Ноттингем Форрест». Но тогда у защитника просто не было выбора, его отправили в аренду. Однако уже в следующем сезоне окрепший Терри застолбил место в основе «Челси» и долго, казалось, целую вечность играл за «синих», на днях проведя последний матч. Страшно сказать — на «Стэмфорд Бридж» еще ничего не знали о Романе Абрамовиче, а Терри уже выходил в «старте» «Челси».
Тони АДАМС
Клуб: «Арсенал»
Амплуа: защитник
18 сезонов.
«Мистером «Арсенал» в Англии кого попало не назовут. На протяжении двух десятков лет Тони Адамс был главным героем «Хайбери». Здоровенный центральный защитник, который никому не уступает на поле, а после игры может прийти в соседний бар и упиться там в стельку — так выглядит идеальная модель игрока для парней с
Пол СКОУЛЗ и Гари НЕВИЛЛ
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Амплуа: полузащитник и защитник
По 19 сезонов.
«МЮ» сэра Алекса Фергюссона был командой, в которой хотелось провести всю длительную карьеру. Многие так и делали. Пол Скоулз и Гари Невилл отыграли по 19 долгих сезонов за «красных дьяволов» и завоевали все возможные трофеи и Англии и Европе. В послужном списке этих гвардейцев Манчестера нет только Кубка УЕФА. По одной простой причине — их «МЮ» всегда играл в Лиге чемпионов.
Райан ГИГГЗ
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Амплуа: полузащитник
24 сезона.
У того «Юнайтед» были не только крутые Скоулз и Невилл, но и суперкрутой Гиггз. Сложно поверить, что после переезда в Манчестер юный валлиец начал тренироваться в академии «Сити». По легенде Алекс Фергюссон лично убедил Гиггза перейти на красную половину города. В выигрыше остались оба — тренер надолго получил невероятно талантливого игрока с лидерскими качествами, а футболист — возможность построить выдающуюся продолжительную карьеру в одном клубе.
Франческо ТОТТИ
Клуб: «Рома»
Амплуа: нападающий, полузащитник
25 сезонов.
Болельщики «Ромы» создали мем, который состоит из 25 фото. На каждом снимке изображен комплект формы, в которой римляне провели один из 25 последних сезонов. В роли модели, демонстрирующей майки выступает один и тот же человек — Франческо Тотти. Годы шли, менялись технические спонсоры, дизайн и крой, а лидер у «Ромы» был один и тот же. Возможно, в «Реале» или «Ювентусе» полузащитник смог бы выиграть гораздо больше титулов, но Тотти мыслит другими категориями и за это его уважают даже соперники. Недавно болельщики «Лацио» посвятили капитану «Ромы» баннер на котором было написано: «Враги по жизни салютуют тебе, Тотти!».
Паоло МАЛЬДИНИ
Клуб: «Милан»
Амплуа: защитник
25 сезонов.
Защитник по фамилии Мальдини выходил на поле в составе «Милана» очень и очень долго — на протяжении 37 (!) сезонов. Ошибки тут нет — Паоло просто продолжил дело своего отца Чезаре, который выступал за «россонери» в 1950-х — 1960-х.
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