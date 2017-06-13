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13 июня 2017, 15:19 | Футбол | Югополис

Команда ФК «Краснодар» пополнилась тремя защитниками

Новыми игроками команды стали Алексей Грицаенко, Ренат Янбаев и Александр Жиров.

Новыми игроками команды стали Алексей Грицаенко <span class=error>Ренат</span> <span class=error>Янбаев</span> и Александр Жиров. Увеличить
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22-летний центральный защитник Алексей Грицаенко родился и начал футбольную карьеру во Владивостоке в ФК «Луч-Энергия». За основной состав команды дебютировал в Первенстве ФНЛ 2015/2016 годов. В том сезоне он сыграл всего 14 матчей, а вот в минувшем стал твердым игроком основного состава, принял участие в 36 играх и забил 3 мяча. Грицаенко подписал с ФК «Краснодар» контракт на 4 года.

33-летний защитник Ренат Янбаев перешел в краснодарский клуб в статусе свободного агента. Начинал карьеру в дубле столичного ЦСКА, затем играл в махачкалинском «Анжи», подмосковных «Химках», в краснодарской «Кубани», московском «Локомотиве» и в питерском «Зените». В списке достижений Рената Янбаева — бронза чемпионата России и два Кубка страны, выигранные в рядах «железнодорожников», а также бронза чемпионата Европы-2008. С «горожанами» он заключил контракт на 2 года.

Центральный защитник Александр Жиров провел первую тренировку в составе «горожан» 12 июня. Футболист подписал контракт с черно-зелеными минувшей зимой, но поскольку по регламенту он не мог в течении одного сезона быть заявленным более чем за две команды, весеннюю часть ЧР Жиров провел в махачкалинском «Анжи» на правах аренды.
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