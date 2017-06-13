Футболист «Ростова» Тимофей Калачев получит тренерскую лицензию

«Получилось так, что набиралась вторая группа, в которой можно сразу на две категории учиться — на B и A. В ней собрались действующие игроки, для нас была создана специальная группа. И я воспользовался возможностью, чтобы и играть, и сразу отучиться. Может, в будущем мне понадобится», — рассказал Тимофей Калачев. Добавим, что ФК «Ростов» также сообщил, что тренер молодежного состава команды Александр Маслов получил лицензию PRO, которая дает право работать в любом клубе России, мира, а также сборной.