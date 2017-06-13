Умел играть и отдыхать. Ошибок не признавать
Вспоминаем знаменитого вратаря 1980-х Рината Дасаева, которому сегодня исполнилось 60 лет.
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Июль 1984 года. Лужники. Только что «Спартак» проиграл одесскому «Черноморцу» — 0:1. Мяч забил Игорь Беланов, но Дасаев удрученным не выглядел. Ведь ему удалось отразить 11-метровый от лучшего пенальтиста Союза Владимира Плоскины, с точки не промахивавшегося.
После матча устроили народную
— Этим летом я набрал отменную форму, играю без ошибок, — не моргнув глазом заявил вратарь республики.
— А как же Ростов? — изумился народный корреспондент, вспомнив, как месяцем раньше здесь же, в Лужниках «Спартак» был бит ростовским СКА — 1:6.
— А что Ростов? В каких голах вы меня вините? Во всех шести? — вступил в диалог Дасаев.
Автор этой заметки был на стороне вратаря. В том матче вины Дасаева я не усмотрел ни в одном из шести пропущенных мячей. Кстати, болельщики в такие черные для своей команды дни, как правило, покидают трибуны задолго до финального свистка. В тот вечер они оставались на стадионе до последней секунды. В отличие от старшего тренера «Спартака» Константина Бескова, уехавшего со стадиона после первого тайма (счет к тому времени был 0:4).
Не поехал Бесков и спустя две недели в Киев. Прямо на Киевском вокзале сел в такси и вернулся домой. А
От привычки не признаваться в ошибках Ринат не избавился. Может, это и плюс. Будешь каяться — заклюют. Ошибок же лучший голкипер 80-х совершал немало. Особенно на старте карьеры. Игорь Акинфеев в этом плане отдыхает. Бесков, впрочем, на большинство промахов молодого вратаря из Астрахани закрывал глаза. Более того, рассказывали, что на тренировках тренер просил не бить по дасаевским воротам с близкого расстояния со всей силы, дабы не травмировать кисти голкипера.
Настоящее признание пришло к Дасаеву после чемпионата мира-1982 в Испании. А до этого мундиаля его ругали не реже, чем хвалили. Журналист Юрий Ваньят даже назвал Дасаева «королем подвязок».
В Испании 25-летний вратарь сборной СССР показал, кто в штрафной площади хозяин. На выходах он играл бесподобно, читал игру как открытую книгу (простите за банальность). А как рукой выбрасывал мяч! Яшин отдыхает. При этом внешне Ринат не производил впечатления атлета. В ворота клал сумочку с Кораном.
Только три раза от Дасаева дистанцировался престижный приз журнала «Огонек» для вратаря года — в 1981-м лауреатом стал торпедовец Вячеслав Чанов, в 1984-м — зенитовец Михаил Бирюков, в 1986-м — киевлянин Виктор Чанов (младший брат Вячеслава). В 1986-м Дасаева обвинили в плохом руководстве обороной в матче ЧМ-1986 с Бельгией, досадно проигранного нашей сборной 3:4 в дополнительное время.
Другим козлом отпущения сделали шведского судью Эрика Фредрикссона, якобы проморгавшего два офсайда. Правда, скандинавский арбитр удостоился на том турнире финального матча (в качестве лайнсмена).
Незадолго до смерти
В 1988-м в Киев был приглашен габаритный голкипер из бакинского «Нефтчи» Александр Жидков. На старте чемпионата он играл по очереди с Чановым. Однако на принципиальнейший домашний матч со «Спартаком» Лобановский поставил новичка. Вне очереди. Игра превратилась в бенефис Дасаева. В первом тайме он как минимум раз 5−6 должен был достать мяч из сетки ворот. Однако сделал это лишь единожды. Казалось, разгром москвичей — дело времени. Как вдруг редкая контратака
Звездным часом юбиляра принято считать серебряный для сборной СССР Евро-1988. Однако особых подвигов на том турнире Дасаев не совершил. Надежно сыграл против Голландии в группе (1:0) и Италии в полуфинале (2:0). А в матче с англичанами (3:1) нерасчетливый выход из ворот лишь чудом не обернулся голом (мяч попал в перекладину). Да и гол в финале Марко Ван Бастена
На мой вкус звездный час Дасаева — осенний (1987) отборочный матч Евро-1988 против действующих чемпионов Европы французов на «Парк де Пренс». Тщетно Мишель Платини и Ко силились уязвить наши ворота. Дасаев повесил на них амбарный замок. Поражение 0:2 заставило знаменитого капитана трехцветных завершить роман со сборной.
Чуть позже Дасаев стал антигероем ответного матча Кубка УЕФА против «Вердера». В Москве «Спартак» разгромил немцев 4:1, но в Бремене хозяева за 120 минут забили шесть голов, пропустив только два. Клякса в славной карьере вратаря республики.
9 июня 1990 года — финальный аккорд Дасаева в сборной. В конце первого тайма стартового матча чемпионата мира с румынами Мариус Лэкэтуш с острого угла поразил наши ворота. Дасаев
Не пощадили Рината Файзрахмановича и в его прощальном матче в сентябре 1998-го (1:3). В первом тайме футболисты сборной клубов России заколотили в его ворота три мяча. Олег Блохин даже возмутился: «Могли бы более уважительно отнестись к знаменитому вратарю». Впрочем, не будет строго судить молодежь. Наверное, ей очень хотелось забить Дасаеву.
Боевые товарищи тепло отзываются о юбиляре: «Ринат умел хорошо играть и отдыхать». А обвинения Александра Бубнова в его книге о «Спартаке» в том, что Дасаев спаивал молодых, приглашая их к себе домой, смехотворны и беспочвенны. Наоборот, эти акции делают капитану
С днем рождения, великий вратарь!
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