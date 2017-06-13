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13 июня 2017, 10:11 | Футбол | ЮГА.ру

ФК «Краснодар» на летних сборах проведет семь товарищеских матчей

Футбольный клуб «Краснодар» определился с соперниками по контрольным матчам на летних сборах.

Футбольный клуб Краснодар определился с соперниками по контрольным матчам на летних сборах. Увеличить
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«Быки» 12 июня вышли из отпуска. В межсезонье команда проведет семь товарищеских игр: две — в течение первого сбора и пять — во время второго.

Первый сбор черно-зеленые проведут на своей базе «Четук». Горожане 21 июня встретятся с новороссийским «Черноморцем», а 24 июня в завершение сбора проведут поединок с представителем Второго российского дивизиона — ростовским СКА.

Второй сбор «быков» стартует в Австрии 28 июня и завершился 9 июля. Первым соберником подопечных Игоря Шалимова 2 июля станет румынский «Вииторул», 5 июля «Краснодар» встретится с датским «Копенгагеном», 6 июля — со словенским «Марибором», 8 июля партнером по спаррингу станет чешская «Славия». В последнем контрольном матче 9 июля черно-зеленые сыграют с московским ЦСКА.

Четыре соперника «Краснодара» в Австрии являются действующими чемпионами своих стран, а красно-синие стали вторыми в прошедшем сезоне в российской премьер-лиги.

Как сообщали Юга.ру, старт сезоне-2017/18 чемпионата России запланирован на 16 июля.
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