БАТЭ и «Гроднооблспорт» лидируют после трех туров чемпионата Беларуси по пляжному футболу

Шестикратные чемпионы страны борисовчане в третьем туре, проходившем в Слониме, обыграли соперников из АК «Дзержинский» — 5:4, мозырский «М-Сити» — 3:1 и «Кировск» — 6:3, но уступили «Витоблспорту» — 2:3. Точно по такому графику прошли и гродненцы — победы над «М-Сити» — 3:1, «Кировском» — 6:3 и АК «Дзержинский» — 3:1, поражение от витебчан — 5:6. Пляжные футболисты «Витоблспорта» обыграли двух фаворитов и брестскую «Лагуну» (6:5, по пенальти), но уступили слонимскому «Форсажу» (5:9).

После 11 матчей «Гроднооблспорт» и БАТЭ набрали по 27 очков, на два балла меньше у «Витоблспорта», «Лагуна» имеет 18 очков. Вслед за этим квартетом расположились АК «Дзержинский» и «Форсаж» — по 12, «М-Сити» — 9, «Кировск» по-прежнему не имеет ни одного зачетного балла.

Список лучших бомбардиров возглавляет Анатолий Рябко («Витоблспорт»), у которого 18 забитых мячей, по 16 в активе двух гродненских футболистов Дмитрия Шимановского и Олега Гапона.

Четвертый тур регулярного сезона состоится 17—18 июня в Витебске, после чего определится четверка команд, которые затем разыграют награды десятого чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Два медальных тура пройдут в Кировске и Витебске.

«Пляжники» борисовского БАТЭ выигрывали чемпионат страны шесть раз подряд — с 2011 по 2016 год. Кроме борисовчан, дважды побеждал минский клуб «Пассат-Пласт» (2008, 2009), светлогорский ЦКК завоевал золото в 2010 году.