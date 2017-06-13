Из «Амкара» ушел один из лидеров

За красно-черных Черенчиков сыграл 15 сезонов, на его счету 242 матча только в чемпионатах России. С учетом кубковых и еврокубковых поединков Иван Черенчиков еще два года тому назад преодолел рубеж в 250 матчей. Этот показатель в футболе считается гроссмейстеским. Пока что «Амкар» является единственным клубом в послужном списке 32-летнего футболиста.

— Расставаться всегда тяжело, а с такими людьми, как Иван Черенчиков — тяжело вдвойне. Долгие годы он был одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. Думаю, со мной согласится каждый, кто его знает: в истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Иван выделялся своей преданностью Клубу, игровой и человеческой надежностью. Увы, время неумолимо. Игровая карьера Ивана в «Амкаре» была безупречной, и место на скамейке запасных — однозначно не для него, — прокомментировал уход игрока исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.