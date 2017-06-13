Из «Амкара» ушел один из лидеров
ПЕРМЬ, 13 июня, ФедералПресс. Пермский «Амкар» покинул ветеран клуба Иван Черенчиков. Он выступал в команде еще во времена Первого дивизиона, сообщает
пресс-служба «Амкара».
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— Расставаться всегда тяжело, а с такими людьми, как Иван Черенчиков — тяжело вдвойне. Долгие годы он был одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. Думаю, со мной согласится каждый, кто его знает: в истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Иван выделялся своей преданностью Клубу, игровой и человеческой надежностью. Увы, время неумолимо. Игровая карьера Ивана в «Амкаре» была безупречной, и место на скамейке запасных — однозначно не для него, — прокомментировал уход игрока исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.
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