Ринат Дасаев: Смотрю матчи и все еще хочу на поле
Легендарный вратарь московского «Спартака» и сборной СССР по футболу рассказал ТАСС о планах попробовать себя в качестве главного тренера и поделился впечатлениями от «Спартака» прошлого и настоящего.
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13 июня легендарный вратарь московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев празднует 60-летие. Сейчас он работает с голкиперами второй команды
— Расскажите о своих планах на день юбилея?
— Юбилей отмечу не 13-го, а 19-го со своими друзьями.
А в сентябре в окно на матчи сборных очень хочу собрать всех друзей и поиграть в футбол. Ну и, конечно, представителей правительства — Сергей Лавров, Сергей Шойгу, может быть, Виталий Мутко. Хочу, чтобы все получили удовольствие. Среди моих друзей много и не из футбола, но они все его любят.
— Часто возвращаетесь воспоминаниями к своей карьере?
— Естественно. Вы знаете, когда я смотрю футбол, сидя дома на кресле, у меня все клокочет: «Почему играю не я?» Хотелось бы играть еще. Хорошо, есть ветераны. Меня приглашают, и если у меня есть время, с удовольствием езжу.
— Помимо игр за ветеранов и работы в «Спартаке» еще
— Семьей. Чем еще заниматься? У меня футбол, семья. И опять футбол.
— В 60 лет много планов строите?
— Планы строю, а как они в жизни проявятся, трудно сказать.
Но хотелось бы
— Сколько даете себе на реализацию плана?
— Года два.
— А планы не на футбол?
— Сейчас у меня вторая жена, четверо детей. Хотелось бы, чтобы они были полностью обеспечены и не знали нужды. Это моя первая задача. Ну и хотелось бы, чтобы они были всегда при деле, чтобы никогда не чувствовали себя в заботе, чтобы долго жили и ни в чем не нуждались. Я как человек и отец всегда стремлюсь к тому, чтобы дети зарабатывали сами.
«Хотим создать из “Спартака” династию».
— Как восприняли чемпионство «Спартака»? У многих эйфория.
— И у меня эйфория, я очень рад: команда не была чемпионом 16 лет.
— Чем этот «Спартак» похож на «Спартак» 80-х годов?
—
— Есть ощущение, что «Спартак» может продолжить побеждать?
— Есть, конечно. Мы все к этому и стремимся. Это не должно заканчиваться одним годом, хотим продолжить династию. Возможна ли гегемония?
Постоянно быть ничего не может. И, пожалуйста, не сравнивайте сегодняшнее время и 90-е годы. В 90-х, можно сказать,
«Готов учиться у Карреры».
— Как оцениваете карьеру?
— Положительно. Конечно, есть о чем жалеть. Денег мало заработал (смеется). В наше время столько не платили. Если бы я в свое время вернулся из Севильи в Россию, мог бы поиграть бы еще
— Самое яркое воспоминание?
— Помню, как обыграли бразильцев на выезде в товарищеском матче со счетом 2:1 и привезли своеобразный кубок (15 июня 1980 года бразильцы праздновали 30-летие открытия легендарного стадиона «Маракана» и 10-летие победы в чемпионате мира). То, что стали
— Помните, как приехали в «Спартак»?
— Приехал сюда после Курска, где мы играли за Астрахань. Меня посмотрели, сказали, что мной довольны: «Мы тебя оставляем». Говорю, что не могу остаться, потому что Астрахань остается без вратаря, потому что в то время, представляете, я был в команде единственный вратарь, второго даже не было. Сказал: «Отыграю три игры и приеду к вам». Так и получилось.
«Вот вам загадка».
— Кто ваш главный тренер в жизни?
— Константин Иванович Бесков. Он для меня все — отец, тренер.
Также и в тренерском деле — если мне доверят, если получится — я буду брать хорошее от всех тренеров и делать свое «я». От Валерия Лобановского, от Бескова, от того же Массимо Карреры.
— У вас были неприятные моменты связанные с Лобановским.
— Ну единственный момент, это когда он не взял меня на сборы в Испанию, оставив здесь тренироваться одного. Вообще, о Лобановском говорить можно много. В начале он всегда стремился к физической подготовке, искал людей более сильных и подготовленных. Игроков ему хватало на пять лет, после чего он их просто выбрасывал, выгонял. А потом он перестроился: начал к физике подключать технику — так появились Александр Заваров, Иван Яремчук, которые еще и в футбол играли.
— Как можно было постоянно поддерживать хорошую атмосферу в таких амбициозных и полных личностями командах как «Спартак» и сборная СССР?
— А это вам загадка (улыбается). Наверное, были
«Приз лучшему вратарю не отдам».
— В 2008 году вас звали в структуру Российского футбольного союза.
— Тогда был предложен катастрофический контракт. Был даже пункт о том, что я должен исполнять обязанности администратора, носить мячи, покупать билеты. Это несерьезно, и я отказался. Если предложат сейчас на хороших условиях, почему нет?
— В сборную к Станиславу Черчесову?
— Почему нет? Мы с ним в дружеских отношений еще со времен игры за «Спартак».
— Что такое чемпионат мира для страны?
— Сложно сказать. Может быть, это будет положительное влияние, потому что будут стадионы, многие захотят играть. С другой стороны, после турнира все может резко угаснуть.
— Не хотите отдать приз лучшему вратарю мира в музей «Спартака»?
— Меня просят, но, а
Беседовал Антон Рассказов.
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