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https://sport.mail.ru/news/football/30053785/
13 июня 2017, 7:41 | Футбол | ИА УралИнформБюро

Нигериец Ойеволе возвращается в «Урал»

Из «Оренбурга».

В екатеринбургский «Урал» в ближайшее время вернется защитник Адесойе Ойеволе. Об этом 12 июня сообщил наставник «шмелей» Александр Тарханов.

«Завтра мы в Екатеринбурге начинаем тренировочный сбор. Информация о том, что к нам возвращается Ойеволе, соответствует действительности — с ним будет подписан контракт», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

Имеющий российское гражданство нигериец выступал за «Урал» в 2007—2014 годах. В 126 матчах за екатеринбургский клуб он забил 5 мячей. В минувшем сезоне Ойеволе играл за «Оренбург», который по итогам чемпионата России покинул Премьер-Лигу, передает «Уралинформбюро».
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