Нигериец Ойеволе возвращается в «Урал»

В екатеринбургский «Урал» в ближайшее время вернется защитник Адесойе Ойеволе. Об этом 12 июня сообщил наставник «шмелей» Александр Тарханов.

«Завтра мы в Екатеринбурге начинаем тренировочный сбор. Информация о том, что к нам возвращается Ойеволе, соответствует действительности — с ним будет подписан контракт», — цитирует специалиста «Р-Спорт».