Ринату Дасаеву исполняется 60 лет

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Ринат Дасаев провел 91 матч за сборную СССР, став финалистом чемпионата Европы 1988 года и бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. Шесть раз Дасаев признавался лучшим вратарем СССР, в 1988 году получив приз лучшему вратарю мира, а в 1982 году став лучшим футболистом страны. В период с 1979 по 1988 годы Дасаев 10 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионатов СССР, лишь в 1984 году уступив первую строчку Михаилу Бирюкову из ленинградского «Зенита».

Ринат Дасаев родился в Астрахани, начав заниматься футболом в девять лет в школе местного «Волгаря». Астраханский клуб в 70−80-е гг выступал во второй лиге союзного чемпионата, однако Дасаеву удалось пробиться в «Спартак» — не без протекции тренера Федора Новикова. Именно он позволил 18-летнему Ринату дебютировать в «Волгаре», а затем рекомендовал вратаря главному тренеру «Спартака» Константину Бескову, войдя в его тренерский штаб.

Своего шанса Дасаев ждал почти год, в 1978 году «Спартак» находился на пути к чемпионскому титулу, лишь годом ранее вернувшись в высшую лигу. Сезон начинал опытный Александр Прохоров, у которого 20-летний Дасаев числился дублером, однако на старте чемпионата «Спартак» стал слишком много пропускать. И Бесков накануне майской игры с «Зарей» из Ворошиловграда решился на смену голкипера — в высшей лиге дебютировал Дасаев. «Спартак» не пропустил (0:0), а в следующей игре одержал победу над «Локомотивом» (1:0), и Дасаев на 10 лет стал основным голкипером одного из сильнейших клубов страны.

Сезон 1978 года «Спартак» в итоге завершил на пятом месте, а на следующий год стал чемпионом. Дасаев провел все матчи в основном составе, хотя завершал сезон с травмой руки. В заключительной игре чемпионата «Спартак» в гостях обыграл ростовский СКА (3:2), а Дасаев в начале второго тайма все-таки попросил замену — на поле вышел его многолетний дублер Алексей Прудников и не подвел.

Бесков взял Дасаева и в сборную.

Высокий, прыгучий и пластичный голкипер стал любимцем спартаковских болельщиков, дебютировав в 22 года в составе сборной СССР. 5 сентября 1979 года советская команда проводила товарищеский матч против соперников из ГДР, и возглавлявший ее Бесков дал возможность дебютировать вратарю своего клуба. Дебют удался — советская сборная победила со счетом 1:0, хотя уже через неделю Дасаев пропустил свой первый мяч за национальную команду — в отборочном матче против греков (0:1). Эта неудача стоила сборной СССР путевки на чемпионат Европы.

Тем не менее, Дасаев закрепился в составе сборной, которой предстояло участие в домашнем олимпийском турнире. В отсутствие серьезных западных соперников, которые бойкотировали Игры в Москве, олимпийская команда СССР считалась явным фаворитом, однако довольствовалась лишь бронзой. Роковым для хозяев стал полуфинальный матч против сборной ГДР, когда единственный мяч забил на 16-й минуте Вольф-Рюдигер Нетц. Дасаев же впоследствии не скрывал, что допустил ошибку на выходе при подаче углового.

В 1982 году Дасаев отлично дебютировал на чемпионате мира, сыграв во всех пяти матчах турнира. Хотя команда особого успеха в Испании не добилась, не сумев опередить поляков в борьбе за полуфинал, Дасаев по итогам года был назван лучшим футболистом страны. «Спартак» в те годы регулярно и достаточно успешно выступал в еврокубках, а Дасаева стали считать звездой европейского футбола.

В 1988 году Дасаев в составе сборной СССР вышел в финал чемпионата Европы против команды Нидерландов, где пропустил один из самых памятных голов в истории мирового футбола. 25 июня на Олимпийском стадионе Мюнхена на 55-й минуте Марко ван Бастен послал с лета мяч с острого угла над руками Дасаева. Однако вины советского вратаря в пропущенным голе нет — удивительный удар получился у форварда. Дасаев же провел отличный чемпионат, блистательно сыграв в матче группового турнира с командой Нидерландов (1:0).

Лучший вратарь мира.

Хотя сборная СССР осталась второй, а в символическую сборную Евро-1988 вошел голландский голкипер Ханс ван Брекелен, Дасаев был по итогам года признан лучшим вратарем мира — по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. К слову, эта организация провела опрос на звание лучшего вратаря 20-го века, которым был признан Лев Яшин.

Многие достижения Яшина Дасаев в итоге превзошел, долгие годы возглавляя символический клуб имени великого динамовца — для вратарей, проведших более 100 «сухих» матчей в карьере. Дасаев в 1987 году опередил киевского динамовца Евгения Рудакова, сыграв в итоге 229 матчей без пропущенных мячей (из них 147 — в чемпионатах СССР и Испании, а также 44 — за сборную СССР). Лишь в 2015 году лидерство в клубе Яшина перешло к Игорю Акинфееву.

В 1987 году Дасаев в составе «Спартака» во второй раз стал чемпионом СССР, причем его дублером был нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов.

После сезона-1988 31-летний Дасаев перешел в зарубежный клуб — испанскую «Севилью». От лучшего вратаря мира ждали чудес, но их не случилось. Особых успехов не добилась ни «Севилья», ни сам Дасаев, хотя в 1990 году Валерий Лобановский взял его на чемпионат мира в Италию, где Дасаев начинал в основном составе. Однако в первой же игре с румынами (0:2) опытный вратарь не выручил, в итоге эта встреча, сыгранная 9 июня в Бари, стала для Дасаева последней в сборной, — следующие два матча на поле выходил уже Александр Уваров.

Вскоре Дасаев получил травму и завершил карьеру, оставшись жить в Испании. В 1998 году Дасаев вернулся в Россию, ненадолго получив работу в «Спартаке». Дасаев входил в тренерский штаб Георгия Ярцева в сборной России, был тренером в московском «Торпедо». В 2013 году вернулся в «Спартак», где продолжает работать тренером вратарей во второй команде, выступающей в Футбольной национальной лиге.

«Силен на выходах, хорошо руководил обороной».

Одним из партнеров Дасаева в сборной СССР был минский динамовец Сергей Алейников. «Двух мнений быть не может — в свое время он был одним из лучших вратарей мира. Если брать именно футбольные моменты, то он был очень силен на выходах за верховые мячи. Плюс хорошо руководил обороной», — рассказал ТАСС Алейников.

«Если человек является капитаном не только своего клуба, но и сборной на протяжении долгого времени, значит, ему не просто так доверяли. Капитанская повязка символическая, но обязывала она ко многому. Запомнилось, что с тренировок он постоянно уходил одним из последних или последним.

В сборной собралась сплоченная компания, в которой было много лидеров, в том числе и Ринат. Я бы с ним пошел в разведку. После окончания карьеры мы пересекались с ним несколько раз, и я не видел каких-либо серьезных изменений.

Каким был соперником? Соперником, который старается не пропустить (смеется). Однажды ему точно забил — мы разыграли типичную динамовскую комбинацию: мне оставили мяч пяткой, и я точно пробил, — вспоминает Сергей Алейников.

«Брал выбором позиции и предугадывал ситуации».

Сергей Шавло выступал с Дасаевым и в сборной СССР, и в «Спартаке». «Он пришел в “Спартак” через несколько месяцев после меня, так что я видел, как он рос как игрок. Мы вместе пережили и первую лигу, и восхождение в высшую, и в сборной дебютировали практически одновременно, и Олимпийские игры 1980 года вместе прошли, и подготовку к чемпионату мира 1982 года, который, наверное, стал его звездным часом. Помню и его дебют в Ворошиловграде», — сказал Шавло.

«Не обладая особенным атлетизмом, он брал за счет выбора позиции, предугадывания ситуации. Вспоминаются игры с англичанами, которые любили играть верхом. Мы знали, что, если мяч пойдет верхом, то Ринат в худшем случае его отобьет, а так должен поймать. К сожалению, сейчас таких вратарей, которые могут читать ситуации, нет.

И в повседневной жизни он выделялся работой. Раньше ведь не было стиральных машинок у администраторов, сами стирали, сушили. Он, само собой, всегда уходил черный с тренировки, но на следующий день вновь был готов. Все это, конечно, работа над собой до изнеможения, но мы видим, каким он стал.

Он был капитаном, был авторитетом, мог завести команду. Не было каких-то сильно запоминающихся речей, мы просто садились за минуту до выхода на поле, молчали, а потом звучало его коронное «Пошли!» И все знали — мы выходим биться. В то время не надо было много говорить — все знали, что им делать.

Да, были и тяжелые игры, когда проигрывали. Переживали, делали выводы, но никто друг на друга не жаловался, знали, как выходить из таких ситуаций вместе. А Ринат еще пока не был женат курировал холостяков, собирал их у себя на квартире, — рассказал ТАСС Шавло.

«Ринат не опускался ниже поставленной планки».

«Согласен с Алейниковым — пошел бы с Ринатом в разведку. Это наше поколение, святые люди, которые возрождали «Спартак». Сейчас он работает в «Спартаке-2» и нет такого: деньги получил и ушел. Остается спрос и с себя, и с тех, кого он тренирует, видимо, это уже в крови, по- другому быть уже не может.

С лидеров всегда спрос другой, мы когда играли, сами удивлялись: почему некоторые как попало играют и с них не спрашивают, а нас ругали за каждую неудачу. Нам объяснили: вам больше дано, и вы должны быть лучше всех. Ринат знал свой уровень и старался никогда не опускаться ниже планки. Поэтому он провел столько игр за сборную и «Спартак», прошел три чемпионата мира.

Хотел бы его поздравить, мы все его любим и уважаем. Его всегда ждут и тепло принимают. Он действительно является олицетворением того советского футбола, — говорит Сергей Шавло.

Александр Заваров в составе киевского «Динамо» был одним из главных соперником спартаковца Дасаева, которому забивал еще в ростовском СКА. «Поздравляю Рината с юбилеем, желаю ему здоровья, всего самого лучшего и того, что он сам себе желает», — говорит Заваров.

«Это был мегачеловек и вратарь мирового уровня в свое время. На него всегда можно было положиться и взять с него пример. Он был настоящим профессионалом, но самое главное — он настоящий мужчина и человек с большой буквы.

Поражало его отношение к делу, он мог всегда подставить плечо, выручить команду. И все его слова были весомы, прислушивались все. Эти качества создавали из него авторитета и делали звезду мирового уровня, — считает Заваров.

«Настоящий компанейский человек».

«Всем игрокам давали уверенность его спокойствие и лидерские качества. Да, говорил он немного — пару-тройку слов, иногда больше, — но всегда по делу, и все слушали и выполняли то, что он говорил. Ну да, немногословен, но у человека такой характер, да и сильному мужчине, наверное, не стоит много говорить.

Мог ли он пошутить? Конечно, это же хохмач номер один, но рассказывать я это не могу — это не для широкой публики (смеется). Хорошо рассказывал веселые истории, любил шутки- прибаутки. В общем, настоящий компанейский человек.

Недаром он был номером один и в «Спартаке», и в сборной. Во-первых, он был лидером. Во-вторых, отлично играл как на выходах, так и в «рамке», читал игру, подсказывал защитникам, мог начать контратаку, быстро выбросив мяч метров на 50, ногами отлично играл, — вспоминает Заваров.

«Сейчас говорят про некоторых вратарей как о новаторах, но Дасаев все это делал уже тогда. Много раз выручал команду, иногда брал практически не берущиеся мячи. Вспоминается полуфинал против итальянцев на чемпионате Европы 1988 года, когда он спас команду после удара (Джузеппе) Джаннини в первом тайме при счете 0:0 (встреча завершилась победой сборной СССР со счетом 2:0).

Да, я забивал ему, конечно. В СКА оформил хет-трик, когда мы проиграли 3:4 (23 мая 1981 года в рамках чемпионата СССР — прим. ТАСС), несколько раз забивал ему в составе киевского «Динамо». Ну его обвинять не стоит, потому что это были неберущиеся мячи (смеется).

Были ли у него слабые стороны? Знаете, в большом спорте всегда есть пики формы, а есть спады. Но он даже свои спады проводил достойно, откровенных ляпов я у него не припомню. Играл всегда ровно, на уровне, — рассказал Заваров.