Тринадцатый чемпионат России по пляжному футболу стартует в Санкт-Петербурге
Тринадцатый розыгрыш чемпионата России по пляжному футболу стартует во вторник в
Санкт-Петербурге. Одной из интриг предстоящего розыгрыша станет вопрос, сможет ли петербургский «Кристалл» в третий раз подряд взойти на верхнюю ступень пьедестала почета, повторив рекорд московского «Локомотива» 2010−2012 годов, который в этом сезоне пригласил бывшего футболиста сборной РФ Дмитрия Сычева.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Строгино» возвращается, «Сити» сменит «Золотой»
Регламент проведения соревнования не меняется уже несколько лет, однако в нынешнем розыгрыше элитного дивизиона примут участие не восемь команд, а девять. Все клубы сыграют друг с другом по два раза в регулярном чемпионате, который будет состоять из трех этапов. Первый этап национального первенства пройдет в
Выбор места для решающих матчей не кажется случайным, поскольку в прошлом сезоне этап в Саратове превзошел все ожидания по посещаемости. Принцип начисления очков остается неизменным — за успех в основное время будет начисляться 3 очка, за победу в дополнительное время — 2 очка, за победу в серии пенальти — 1 очко, за любое поражение — 0 очков.
По сравнению с сезоном-2016 в национальном первенстве не будет участвовать серебряный призер прошлого года и победитель «регулярки»
Также в нынешнем сезоне выступят крепкий и дисциплинированный московский «Спартак», который попрощался со своим многолетним капитаном Евгением Поляковым, неуступчивые саратовская «Дельта», самарские «Крылья Советов» и подмосковный «Элмонт», а также столичный ЦСКА, который постарается доказать, что провал прошлого сезона был случайностью.
Большинство команд суперлиги уже вовсю вошли в игровой тонус, выступив на Кубке европейских чемпионов в Португалии. Лучшим из российских клубов стал «Локомотив», занявший третье место. Другие команды выступили следующим образом: «Дельта» — четвертая, «Кристалл» — пятый, «Спартак» — шестой, ЦСКА — 11-й, а «Сити» не сумел преодолеть квалификацию.
Все рады видеть Сычева в своих рядах
При этом именно «Кристалл» и «Локомотив» выглядят фаворитами предстоящего турнира. Более того, оба клуба сумели пригласить в свои ряды бывших футболистов. Команда с берегов Невы заявила 36-летнего бывшего вратаря «Ростова», пермского «Амкара» и тульского «Арсенала» Романа Геруса.
«Он тренировался у нас весной, понравился нам. Потом мы согласовали все условия, и сейчас Роман уже присоединился к нам. Думаю, что он дебютирует на домашнем этапе чемпионата, — говорил “Р-Спорт” главный тренер петербуржцев Александр Елизаров. — Цель “Кристалла” только одна — победить, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы защитить звание чемпионов России».
А железнодорожники, за которых в разное время выступали Александр Филимонов и Алексей Смертин, позвали бывшего форварда сборной России и «Локомотива» Сычева. Сычев начал тренироваться с железнодорожниками с конца февраля. «Я как тренер “Локомотива” и наше руководство — все рады, что футболиста такого уровня мы видим в рядах своей команды. Он делится своим опытом, потому что он играл на самом высочайшем уровне, и мы получаем
Непосредственно перед стартом турнира Леонов рассказал о занятости Сычева. «Он заявлен и может играть за нас. Но у него есть занятость в одном из проектов. Как только он освобождается, он присоединяется к команде. И в чемпионате России, думаю, в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter