Тринадцатый чемпионат России по пляжному футболу стартует в Санкт-Петербурге

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«Строгино» возвращается, «Сити» сменит «Золотой»

Регламент проведения соревнования не меняется уже несколько лет, однако в нынешнем розыгрыше элитного дивизиона примут участие не восемь команд, а девять. Все клубы сыграют друг с другом по два раза в регулярном чемпионате, который будет состоять из трех этапов. Первый этап национального первенства пройдет в Санкт-Петербурге ( 13—18 июня ), второй — в Казани ( 7—12 июля ) и третий — в Москве ( 1—6 августа ). В итоге четыре лучшие команды выйдут в Суперфинал, который состоится в Саратове с 11 по 20 августа.

Выбор места для решающих матчей не кажется случайным, поскольку в прошлом сезоне этап в Саратове превзошел все ожидания по посещаемости. Принцип начисления очков остается неизменным — за успех в основное время будет начисляться 3 очка, за победу в дополнительное время — 2 очка, за победу в серии пенальти — 1 очко, за любое поражение — 0 очков.

По сравнению с сезоном-2016 в национальном первенстве не будет участвовать серебряный призер прошлого года и победитель «регулярки» санкт-петербургский «Золотой», чье место займет еще один клуб с берегов Невы «Сити». Также в элиту после двухлетнего перерыва, вызванного не лучшим финансовым состоянием, вернется один из самых титулованных клубов страны — московский «Строгино», по два раза в истории выигравший чемпионат и Кубок России.

Также в нынешнем сезоне выступят крепкий и дисциплинированный московский «Спартак», который попрощался со своим многолетним капитаном Евгением Поляковым, неуступчивые саратовская «Дельта», самарские «Крылья Советов» и подмосковный «Элмонт», а также столичный ЦСКА, который постарается доказать, что провал прошлого сезона был случайностью.

Большинство команд суперлиги уже вовсю вошли в игровой тонус, выступив на Кубке европейских чемпионов в Португалии. Лучшим из российских клубов стал «Локомотив», занявший третье место. Другие команды выступили следующим образом: «Дельта» — четвертая, «Кристалл» — пятый, «Спартак» — шестой, ЦСКА — 11-й, а «Сити» не сумел преодолеть квалификацию.

Все рады видеть Сычева в своих рядах

При этом именно «Кристалл» и «Локомотив» выглядят фаворитами предстоящего турнира. Более того, оба клуба сумели пригласить в свои ряды бывших футболистов. Команда с берегов Невы заявила 36-летнего бывшего вратаря «Ростова», пермского «Амкара» и тульского «Арсенала» Романа Геруса.

«Он тренировался у нас весной, понравился нам. Потом мы согласовали все условия, и сейчас Роман уже присоединился к нам. Думаю, что он дебютирует на домашнем этапе чемпионата, — говорил “Р-Спорт” главный тренер петербуржцев Александр Елизаров. — Цель “Кристалла” только одна — победить, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы защитить звание чемпионов России».

А железнодорожники, за которых в разное время выступали Александр Филимонов и Алексей Смертин, позвали бывшего форварда сборной России и «Локомотива» Сычева. Сычев начал тренироваться с железнодорожниками с конца февраля. «Я как тренер “Локомотива” и наше руководство — все рады, что футболиста такого уровня мы видим в рядах своей команды. Он делится своим опытом, потому что он играл на самом высочайшем уровне, и мы получаем какую-то новую информацию», — говорил тогда играющий тренер команды, двукратный чемпион мира Илья Леонов.