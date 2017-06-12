Ринат Дасаев: Дружил со всеми, кроме Бубнова
Легендарному вратарю в истории отечественного футбола Ринату Дасаеву во вторник, 13 июня, исполняется 60 лет.
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В связи с круглой датой мэтр дал большое интервью «Советскому спорту», где вспомнил все, что было в его славной карьере голкипера «Спартака» и сборной СССР.
ПРЕДИСЛОВИЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ.
— Прежде всего в честь юбилея хотелось бы спросить вас: 60 лет — это много или мало?
— И много, и мало. Я чувствую себя вроде бы молодым. А с другой стороны, возраст прибавляется.
— Как правило, последствия профессионального спорта дают о себе знать именно в такие годы. Ощущаете ли вы возраст в этом смысле?
— Нет. Я в хорошей форме,
— Символично, что «Спартак» стал чемпионом именно в ваш юбилейный год. Есть в этом доля мистики?
— Мистики нет. Я считаю, что это двойная радость для меня. И не только для меня. Мы заслуженно победили.
Перед началом сезона я и представить себе не мог, что так все выйдет. Уволили тренера, а это, как правило, не есть хорошо для начала чемпионата: когда команду готовил один, а возглавил другой. Но в зимнюю паузу я понял, что «Спартак»
АСТРАХАНЬ. НАЧАЛО КАРЬЕРЫ. ГЛАВА 1
— Насколько известно, вы ведь и футболистом не собирались становиться. Расскажите о том периоде…
— Вначале было плавание. Случилось так, что я повредил руку. Ну и
— Как произошел этот переход?
В один прекрасный день, когда вратаря не оказалось, я пришел и встал в ворота. Ну и довольно неплохо себя проявил. Тренер посмотрел внимательно и сказал мне: «А
— Когда я был в юном возрасте, стоять на воротах считалось непрестижно, все хотели быть полевыми игроками. Вас не смущало, что вы не будете забивать голы?
— Меня это абсолютно никак не смущало. Наоборот — я даже увлекся этим делом, и меня затягивало все больше и больше.
— Вашим первым тренером был Геральд Бледных. Расскажите, что это был за человек и тренер?
— Прежде всего, это был фанат футбола. Он сам любил не только тренировать, но и играть. Проповедовал техничный футбол, умел сплотить команду. Мы к нему сильно привязались, взаимное доверие было колоссальное!
Ко мне он относился
— После того, как вы стали знаменитым, вы общались с ним?
— Конечно. Он гордился тем, что сумел воспитать чемпиона. И я несказанно рад, что мне довелось играть под его началом.
— Давно были в Астрахани? Хотели бы съездить посмотреть места детства и юности?
— Очень давно был. Этот город — моя родина. Если будет время и работа не будет мешать этому — съезжу обязательно.
— Сейчас следите за «Волгарем» и тем, как команда выступает?
— Изредка удается посмотреть некоторые игры. Знаю, что случайно в этом году по итогу остались на 12-м месте. Мне трудно сказать, какие у них планы и чего они хотят сейчас.
— Если бы вам предложили место главного тренера в «Волгаре», пошли бы?
— Несомненно.
— И даже готовы оставить работу в «Спартаке»?
—
«СПАРТАК». ВЗЛЕТ. ГЛАВА 2
— Кто был вашим ориентиром среди вратарей, с кого хотели брать пример?
— У всех брал понемногу. В то время мастеров среди вратарей было большое количество. И у каждого я старался
— Как вы попали в «Спартак», и каково было первое впечатление от знакомства с Бесковым?
— Меня привезли из Курска (мы тогда с «Волгарем» играли на выезде). Как сейчас помню: постучались в дверь к Константину Ивановичу, зашли. Он посмотрел на меня и спросил: «Что, девочек много?». Отвечаю: «Хватает» (смеется).
— Сначала вы были дублером вратаря Александра Прохорова. Как у вас с ним сложились отношения, он видел в вас конкурента?
— До определенного момента он чувствовал себя незаменимым. Со временем он начал стоять хуже, пропускал все чаще и чаще. В один прекрасный момент в Ворошиловграде его поменяли на меня. Мы сыграли на ноль. Потом была сухая победа с «Локомотивом». После этого Прохорова убрали — я остался.
— Когда он уходил, он вам
— Поблагодарил, сказал: «Держись, ты молодец…». Никогда с ним конфликтов никаких не было. В то время назревала революция в «Спартаке», много кто ушел, не только Прохоров.
— Вы стали основным голкипером. И по сути у вас не было конкуренции. Хотя считается, что она помогает игроку оставаться на уровне. Вам лично отсутствие конкуренции помогало расти или мешало?
— У Бескова
Чувствовал я себя нормально. Не было такого, чтобы я превозносился. Наоборот, быть основным голкипером — это большая ответственность. Я прекрасно понимал: если начну играть плохо, мне найдут замену.
— Свой неповторимый стиль — игра на выходах — вы выработали уже в «Спартаке»?
— На выходах я научился играть еще в Астрахани. Помню, ребята из «Волгари» уже потом меня встречают и говорят: «Ринат, зря ты уехал, у нас у всех головы болят, сзади страховки нет никакой».
В «Спартаке» меня научили руками мяч в игру вводить, а не выбивать. И я уже активно стал практиковаться в этом.
— Нынче наследником вашего стиля является Мануэль Нойер. Его пару раз игроки соперника наказывали за чрезмерную игру на выходах, забивая потом с центра поля. У вас было нечто подобное?
— Нет, такого не было. Я играл всегда наверняка. Просто так я вратарскую зону не покидал. В этом смысле надо иметь чутье. У меня оно было.
— Бубнов в своей книге пишет, что Бесков не давал на тренировках бить вам штрафные удары. Это правда?
— Вблизи да, не давал. И правильно делал. Какой смысл? Он меня берег, я мог получить травму. Это неоправданный риск. Вообще Бубнову не верьте. Он столько фигни про меня написал. Ладно бы про меня. Но гадости про покойного Черенкова я ему не прощу никогда.
— Расскажите о том, как вы стали лидером в «Спартаке»?
— Лидером я стал после Романцева. Вначале ни о каком лидерстве речи и не было. Я пришел играть и спокойно выполнял свою работу. Бубнов пишет в своей книге, что я там чуть ли не Богом был. Это не так. То, что мне удалось
Скажем так: я был проводником между новыми, молодыми игроками, которые приходили в команду, и ветеранами, для того чтобы наш клуб был единым целым.
— А как вы стали капитаном? Игроки захотели или Бесков?
— Опять же после ухода Романцева. При Олеге я был
— С кем вы больше всех дружили в команде?
— Я со всеми дружил, кроме Бубнова.
— Последнее о «Спартаке». В то время, когда вы играли за
— С ними всегда были рядовые матчи, это посредственная команда, мы их всегда обыгрывали. Самым главным конкурентом для нас был Киев. Иногда — Тбилиси. Но в основном Украина.
СБОРНАЯ СССР. ВАЛЕРИЙ ЛОБАНОВСКИЙ. ГЛАВА 3
— Как вы познакомились с Лобановским, и какие впечатления от встречи?
— Ну,
В сборной капитаном был сначала Демьяненко, но через пару лет, в 87-м году, повязка была уже на мне.
— Вы играли на трех чемпионатах мира. И везде сборная СССР не продвигалась дальше, чем она могла бы продвинуться. С чем это было связано?
— Судьи и невезение.
С поляками нам не повезло: тактику на игру выбрали правильную, но Сулаквелидзе и Блохин свои возможности не использовали. В 86-м году с бельгийцами было тоже самое.
— В 1982 году вы впервые выехали со сборной команды на запад. Был ли у вас культурный шок?
— Об этом не думали. Я больше переживал
— Не могу не спросить и про Чемпионат Европы 1988 года. В том пропущенном мяче от Ван Бастена вас не винили свои же?
— Команда меня не обвиняла. Лобановский просто сказал, что нам не повезло. Впоследствии он говорил, что я неправильно занял позицию. С одной стороны, он прав. Если гол забили, значит я действительно выбрал не ту позицию.
Неберущихся мячей не бывает. Есть неправильная позиция, неверная оценка ситуации, поэтому голы и забиваются.
СЕВИЛЬЯ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПЕРЕХОД В МАДРИДСКИЙ «РЕАЛ». ГЛАВА 4
— Вы были лучшим вратарем, выступали за сборную мира и переехали играть в среднюю команду Испании. Почему «Севилья»?
— Все просто. Они дали больше денег — 2 миллиона долларов. «Реал» Мадрид хотел меня взять за миллион, было еще предложение от «Манчестер Юнайтед».
— То есть вы сами выбрали «Севилью», не
— Я мог выбрать и другой клуб. Но тут только вопрос в деньгах. «Севилья» дала больше денег, и, соответственно, я тоже получил больше всех денег.
— А как престиж клуба, для вас это не имело значение?
— В то время это не имело значения. На запад уезжали исключительно для того, чтобы заработать, и совершенно по барабану: «Реал» это будет или еще
— Как вас приняли в «Севилье»?
— С первым тренером
— Задачи какие тогда стояли перед клубом?
— Попасть в зону еврокубков. Но в целом команда была посредственная. Потом в качестве тренера я работал с Луисом Арагонесом. Это отличный специалист, мы с ним неплохо сработались. О «Севилье» у меня в принципе неплохие воспоминания, были и плюсы, и минусы. Но я не жалею ни о чем.
НАШЕ ВРЕМЯ. ГЛАВА 5
— Почему вы так рано закончили карьеру?
— Я хотел уйти из «Севильи» раньше. И позвонил другу. Он сказал мне: «Лучше отсидись там у себя в Испании, в Москве переворот,
— А в другом европейском клубе поиграть был вариант?
— Нет. Был вариант поиграть в Бразилии, но я не захотел.
— Как лично для себя вы восприняли распад Советского Союза?
— Для меня это трагедия. Я, кстати, не сразу узнал о том, что СССР больше нет. Я как раз был в Испании в этот момент. Потом узнал, что наша сборная поехала под флагом СНГ.
Ну я, конечно, обалдел.
Я не был коммунистом, в партию хоть и верил, но идеями не бредил. Когда меня вызывали в горком и отчитывали, мне это не очень нравилось. При этом, я любил свою страну и был патриотом. Для нас всех было честью играть под советским флагом.
— Когда вы вернулись в 1998 году в Россию, вы понимали, что приехали в совершенную другую страну?
— Я приехал и сразу устроился на работу в «Спартак». С Романцевым и Ярцевым у меня были прекрасные отношения, как и сейчас. Конечно, в 90-е годы был бардак. Если говорить о футболе, то особо конкуренции у «Спартака» не было. Чемпионаты были скучными и неинтересными. Но приходилось адаптироваться в новых условиях. Работал в дубле в «Спартаке».
— Вы работали с Ярцевым в сборной России. Интересное было время для вас?
— Работа была интересной. Я знал Георгия Александровича давно, и во взаимопонимании проблем не было. Другое дело, мы проиграли португальцам 1:7. Это единственное, что омрачило тогда.
Потом был Хиддинк. Но меня не устроил контракт. Денег мало. Ну и еще доходило до того, что я чуть ли не администратором должен был быть.
— Мутко предложил такой контракт?
— Нет, Мутко был во главе РФС, а сочиняли совершенно другие люди.
ЭПИЛОГ
— Я знаю, что ваш сын играет на позиции вратаря. В наше время есть хороший пример — это Каспер Шмейхель, сын знаменитого отца Петера Шмейхеля. Вы видите перспективу своего сына, сможет ли он вырасти в большого голкипера?
— В 11 лет сложно видеть перспективу. Надо подождать, пусть подрастет еще до 16−17 лет, а там видно будет. Я начинал в 10 лет с нападающего, а потом стал вратарем. Может, и он передумает. Кто знает.
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