Черенчиков, покинувший ФК «Амкар» после 15 сезонов, перейдет в «Балтику»
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Российский защитник Иван Черенчиков, который покидает пермский футбольный клуб «Амкар», в котором провел 15 сезонов, продолжит карьеру в калининградской «Балтике», сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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Черенчиков провел за «Амкар» более 250 матчей. Пермский клуб был единственной командой в карьере 32-летнего игрока.
«Балтика» в минувшем сезоне стала 14-й в первенстве ФНЛ-2016/17.
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