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11 июня 2017, 21:40 | Футбол | Р-Спорт

Черенчиков, покинувший ФК «Амкар» после 15 сезонов, перейдет в «Балтику»

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Российский защитник Иван Черенчиков, который покидает пермский футбольный клуб «Амкар», в котором провел 15 сезонов, продолжит карьеру в калининградской «Балтике», сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Российский защитник Иван Черенчиков который покидает пермский футбольный клуб Амкар в котором провел 15 сезонов продолжит карьеру в калининградской Балтике сообщил Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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Черенчиков провел за «Амкар» более 250 матчей. Пермский клуб был единственной командой в карьере 32-летнего игрока.

«Балтика» в минувшем сезоне стала 14-й в первенстве ФНЛ-2016/17.

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