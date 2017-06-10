Завершился чемпионат Крыма по футболу

Золотые медали и кубок победителям после матча вручили президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха и генеральный секретарь организации Вадим Колесниченко. «Борьба была бескомпромиссной во втором чемпионате, который мы проводим. Если с обладателями первого и второго мест все было более-менее понятно, то вот по бронзовому призеру интрига сохранялась вплоть до сегодняшнего дня», — отметил в комментарии ТАСС Ветоха. Третий чемпионат Крыма по футболу, по его словам, стартует 22—24 августа 2017 года.

В остальных матчах заключительного тура крымского чемпионата симферопольский клуб «ТСК-Таврия» дома проиграл керченскому «Океану» (1:2), «Крымтеплица» из Симферопольского района на выезде выиграла у «КФУ-Бахчисарая» (6:2), ялтинский «Рубин» в гостях уступил феодосийской «Кафе» (3:2).

Итоговая турнирная таблица чемпионата выглядит следующим образом: на первом месте «Севастополь» (58 очков), на втором — «Крымтеплица» (57), на третьем — «Евпатория» (48), далее следуют «Океан» (46), «ТСК-Таврия» (43), «Кафа» (29), «Рубин» (28), «КФУ-Бахчисарай» (8).

КФС, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК- Таврия».