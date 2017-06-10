Футболисты «Севастополя» проиграли «Евпатории» в заключительном туре чемпионата Крыма

Встреча, прошедшая в субботу в Севастополе, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Николай Хомич (8-я и 48-я минуты), также отличились Длявер Нуридинов (6-я), Дмитрий Матвиенко (43-я, с пенальти) и Сейхан Алиев (77-я). У хозяев мячи забили Александр Жабокрицкий (24-я) и Евгений Прокопенко (45+1-я).

Результаты остальных матчей 28-го тура:

«ТСК-Таврия» (Симферополь) — «Океан» (Керчь) — 1:2,

«КФУ-Бахчисарай» — «Крымтеплица» (Молодежное) — 2:6,

«Кафа» (Феодосия) — «Рубин» (Ялта) — 3:2.

Турнирное положение по итогам сезона: 1. «Севастополь» — 58 очков, 2. «Крымтеплица» — 57, 3. «Евпатория» — 48, 4. «Океан» — 46, 5. «ТСК-Таврия» — 43, 6. «Кафа» — 29, 7. «Рубин» — 28, 8. «КФУ-Бахчисарай» — 8.