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10 июня 2017, 18:39 | Футбол | Чемпионат.com

Валерий Карпин сыграл свадьбу в Нарве

Бывший полузащитник сборной России и экс-наставник «Спартака», а ныне главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин сыграл свадьбу, сообщает интернет-издание Sportbox.

Церемония прошла в эстонском городе Нарва. Избранницу 48-летнего футбольного специалиста зовут Дарья Гордеева.

Редакция портала «Чемпионат» поздравляет Валерия Карпина с этим знаменательным событием и желает ему счастья в семейной жизни.
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Футбольная ассоциация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой сменить бригаду арбитров из Катара, назначенных на матч сборных ОАЭ и Таиланда, на фоне кризиса в отношениях между государствами Персидского залива. Об этом сообщила эмиратская газета «Аль-Иттихад» на своей странице в Twitter.
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