Валерий Карпин сыграл свадьбу в Нарве
Бывший полузащитник сборной России и
экс-наставник «Спартака», а ныне главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин сыграл свадьбу, сообщает интернет-издание Sportbox.
Церемония прошла в эстонском городе Нарва. Избранницу 48-летнего футбольного специалиста зовут Дарья Гордеева.
Редакция портала «Чемпионат» поздравляет Валерия Карпина с этим знаменательным событием и желает ему счастья в семейной жизни.
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