Капитан «Ротора-Волгоград» Алексей Жданов покидает команду

10 июня был организован просмотр 3 новичков. Есть сведения, что всего на рассмотрении главного тренера 8 новичков. Евгений Стуканов уже подписал контракт с «Арарат Москва».

Капитан «Ротора-Волгоград» Алексей Жданов забил в этом сезоне 23 гола, он стал самым результативным футболистом зоны «Юг». 104 минуты уходило у Алексея на каждый забитый мяч, это лучший результат в южной зоне по скорострельности.

Он дважды провел хет-трики: в матче с ФК «Кубань-2» Алексей трижды поразил ворота краснодарцев. «Ротор-Волгоград» победил со счетом 4:1. В начале апреля Жданов забил три гола «Биологу-Новокубанск». Тогда «Ротор» одолел соперника со счетом 6:0.

Евгений Стуканов провел в сезоне 27 игр, забил 6 голов.

Близкие к команде болельщики отмечают, что в команде возможны и другие потери.