Капитан «Ротора-Волгоград» Алексей Жданов покидает команду
Новый главный тренер ФК «Ротор — Волгоград» Валерий Есипов перед играми в НФЛ принялся за чистку состава команды. По неподтвержденным данным, команду покидают капитан команды, лучший бомбардир ПФЛ Алексей Жданов и Евгений Стуканов, сообщает ВДТВ.
10 июня был организован просмотр 3 новичков. Есть сведения, что всего на рассмотрении главного тренера 8 новичков. Евгений Стуканов уже подписал контракт с «Арарат Москва».
Капитан «Ротора-Волгоград» Алексей Жданов забил в этом сезоне 23 гола, он стал самым результативным футболистом зоны «Юг». 104 минуты уходило у Алексея на каждый забитый мяч, это лучший результат в южной зоне по скорострельности.
Он дважды провел хет-трики: в матче с ФК «Кубань-2» Алексей трижды поразил ворота краснодарцев. «Ротор-Волгоград» победил со счетом 4:1. В начале апреля Жданов забил три гола «Биологу-Новокубанск». Тогда «Ротор» одолел соперника со счетом 6:0.
Евгений Стуканов провел в сезоне 27 игр, забил 6 голов.
Близкие к команде болельщики отмечают, что в команде возможны и другие потери.
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