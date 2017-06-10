Леонид Слуцкий: Не знаю ответа на два вопроса: куда в России делись таланты и куда пропал зритель

— Очень приятно, что меня впервые пригласили в альма-матер, — начал свою речь Слуцкий. — На протяжении долгих лет я выступал на лицензировании тренеров, ездил с лекциями в другие страны, бывал почетным гостем. И, по правде сказать, немного огорчала ситуация, что родной вуз меня не приглашает. Поэтому сейчас хочу сказать большое спасибо. Готов отвечать на абсолютно все вопросы — кроме тех, что связаны с моей сегодняшней карьерой. Свободный формат общения, несмотря на присутствие прессы. Кстати, самой квалифицированной в России. «Спорт-Экспресс» — бренд на все времена!

ТАЙНА ФЕРГЮСОНА: О ЧЕМ СЭР АЛЕКС ДУМАЛ В ФИНАЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

— Был ли у вас в карьере не просто неприятный момент, а очень тяжелый, когда вы испытали огромное разочарование и казалось, что все: методика и подход разбились о стену, ничего не работает, хочется все вообще закончить?

— Когда я начинал работать уже не с детьми, а на более серьезном уровне, всем своим коллегам задавал один и тот же вопрос: «Когда пройдет стресс, когда закончится депрессия после поражений?» Считал именно это время самым тяжелым. В моменты после неудач — как личностного характера, так и связанных с результатами — ты буквально умираешь. Я очень страдал. Постоянно пытался найти путь к избавлению от депрессии. Она мешала жить. День-два в суицидальном состоянии — это, согласитесь, не очень нормально.

И никто не мог дать ответ. Каждый коллега рассказывал свой метод. Один пытался снимать стресс алкоголем, кто-то ходил в караоке, кто-то ездил на машине по ночным дорогам….

Универсального рецепта, словом, нет. А потом я общался с Алексом Фергюсоном — и задал такой же вопрос. Он ответил: «Поразительное чувство страха и подавленности, которое ты испытываешь после поражения, — это качество, которое двигает тебя вперед. И ты должен от него не избавляться, а, наоборот, гордиться». И когда все великие тренеры и спортсмены рассказывают про психологию победителей, какие они «сильные монстры»… На самом деле — это просто боязнь страха, а не психология победителей. Это, как на войне: люди скорее нацелены не на то, что они разобьют армию противника, а просто настолько боятся погибнуть, что в них включаются инстинкт самосохранения и механизмы, которые заставляют выигрывать.

Помните историю, когда Джон Терри бил решающий пенальти в финале Лиги чемпионов в «Лужниках»? Знаете, о чем тогда думал великий Фергюсон? Любой классический психолог, не понимающий в области спорта, сейчас бы ответил: он верил, что для его «МЮ» еще не все потеряно, что все бились до конца как львы. Нет! Сэр Алекс размышлял о том, что он скажет футболистам в раздевалке в случае поражения, прокручивал слова внутри себя. То есть в своей голове он уже проиграл! И тут у Терри поехала нога… А потом все написали, что Фергюсон (на самом деле уже подготовивший оправдательную речь) был до конца уверен в победе.

И сэр Алекс объяснил мне: «Страх проиграть и чего-то лишиться, как ни парадоксально, мотивирует тебя выигрывать, делать все лучше и быстрее. С этим не нужно бороться». Да, депрессия не добавляет положительных моментов для здоровья и взглядов на жизнь, но, как говорят многие великие тренеры, это основная часть развития и показатель того, что ты будешь работать на максимуме и впредь постараешься избежать поражения, чтобы вновь не испытывать тяжелые чувства. Вывод: не бойтесь разочарований! Они заставляют вас активнее двигаться.

КАК В «ЧЕЛСИ» ГОТОВЯТ ФУТБОЛИСТОВ

— Вы прошли все ступени — от работы с детьми до сборной России. Можете сравнивать и с другими странами. Что нам нужно изменить, чтобы сломать существующую систему подготовки и добиться появления конкурентоспособных футболистов не только для внутреннего чемпионата, а для чего-то большего?

— А какая у нас система подготовки? Нужно для начала это понять, прежде чем что-то менять. Я долго был в «Челси» и большую часть времени смотрел именно на школу. Основной состав тоже очень интересен, мы много общались с Конте, но академия привлекала больше. Для понимания: «Челси» выиграл две подряд юношеские Лиги чемпионов. За последние семь лет у лондонской академии есть все три главных юношеских трофея — в возрастах до 23 лет, до 18 и до 16. Считаю, что это абсолютно лучшая футбольная школа в мире!

37 игроков из академии розданы в аренды. Да, сегодня никто не играет в «старте» «Челси» постоянно, хотя Лофтус-Чик, Аке и Чалоба к этому близки, но я мог сравнить, как работают в академии ЦСКА и как — в Англии. И говорил своему близкому товарищу, директору школы армейцев Сергею Никитину, что ему конкретно необходимо поменять.

К большому сожалению, ведущие российские академии пошли по условному «голландскому» пути. На волне большой популярности Гуса Хиддинка приехало множество специалистов из Нидерландов, спортивных директоров, они работали в академиях и школах. Широко известна знаменитая универсальная методика Верхейена. Всем нам, отечественным тренерам, тогда сказали: «Ребята, вы работаете неправильно, вообще ничего не знаете, забудьте про вашу систему интернатов и огромные объемы тренировочной работы. Вы же работаете с детьми. А они — цветы жизни! И должны отдыхать два раза в неделю».

То есть получается, «лбы», которые понаехали в интернат ЦСКА и имеют море энергии, должны тренироваться четыре дня в неделю в одноразовом режиме и проводить один матч при двух выходных. А зачем он вообще ехал тогда сюда из условного Новосибирска? Чтобы на кровати лежать с утра до ночи? Понять не могу. Но нам тогда сказали: «Это современная методика!».

Теперь про «Челси». Там подписывают контракт с юным футболистом в девять лет. В этом возрасте ты можешь выбирать любую школу, но есть правило, чтобы ребенок добирался до нее не более часа. То есть если тебе ехать дольше, потому что живешь, условно, на севере Лондона, в академии «Челси» ты быть уже не можешь. В среднем у каждого мальчишки есть по 40 вариантов — считая и частные школы, и платные. Соответственно, в «Челси» понимают: ребенок имеет 40 вариантов, ходит к ним раз в неделю, в другое время может заниматься в «Арсенале», «Тоттенхэме» или где-то еще. В девять лет «Челси» предлагает контракт понравившемуся футболисту. В возрасте с 9 до 13 лет ребята тренируются пять раз в неделю, проводят одну игру, и один день — выходной. Приезжают в академию и после занятия уезжают.

Далее: с 13 лет все без исключения, даже лондонцы, должны уже жить рядом с базой в Кобхэме. У клуба есть договоры с 50 патронажными семьями, чьи дома расположены примерно в 15 минутах. Туда селят детей — а семьи за это получают деньги. Хотя не будем обсуждать чисто бытовые вещи: многое у нас в отличие от Англии просто невозможно. Цикл занятий для 13-летних и старше: понедельник — одна тренировка, тренажерный зал, теория; вторник, среда, четверг — двухразовый режим; пятница — одна тренировка; суббота — игровой день в чемпионате Англии, в воскресенье игроки разъезжаются домой.

То есть у них ОЧЕНЬ большой объем. Я уже не говорю про саму методику, которая сама очень интересна. На любом занятии есть предтренировка, когда ребята заходят на полчаса в специальный манеж с тренерами по физподготовке. А после основной части 30 минут идут всякие заминки. Длительность увеличивается даже при одноразовом режиме. И никаких двух выходных дней с лежанием на диванах у них нет и в помине!

В итоге возникает вопрос. За счет чего мы хотим обыграть «Челси» или любой другой английский клуб? Селекция у англичан лучше. Погодные условия и инфраструктура — тоже. Играют футболисты больше, соревнования регулярнее и сложнее — у нас даже на первенстве Москвы у ведущих академий много проходных матчей. И в завершение, в Англии еще и тренируются больше, чем у нас!

Раньше я понимал: у нас есть шанс за счет большого объема тренировочной работы, ранней специализации, попыток превосходить соперника физически. А сейчас мы по всем компонентам объективно хуже. Так почему мы должны побеждать? И почему ребята при наличии современного оборудования и контроле за их функциональным состоянием тренируются так мало?..

Другим нововведением голландцев стало, что все академии во всех возрастных группах играли 4−3−3. Всегда считал это нереальной глупостью. Спрашивал тренеров: «Вот у тебя в команде есть два больших форварда-столба. Пацаны — супер! И что делать — сажать одного парня на лавку? Или сдвинуть на фланг, где совсем не его позиция? Объясни мне, почему ты должен играть по 4−3−3, а не в два нападающих? И почему вместо сильного форварда должен играть бездарный полузащитник?» Или ситуация: у тебя три супер центральных защитника. Почему ты должен играть в два? До сих пор никто ничего не объяснил. А мне всегда казалось, что нужно развивать личности и подстраиваться под тех, кто у тебя есть. Тренер должен ставить в состав лучших, а не подгонять их под тактическую модель.

В Англии я смотрел кучу детских матчей. За одну игру команда могла трижды поменять схему, причем абсолютно безболезненно. Там мне сказали: «Нам не важна схема. У нас 37 футболистов в арендах — один уехал в 4−3−3, другой — в 4−4−2, третий — в 3−5−2, четвертый — в 4−2−3−1, пятый — в “диамант”… Мы должны обучить детей основным принципам игры — главное, чтобы они их усвоили». И я был этим словам, честно, очень рад. Потому что они совпадают с моими догадками о направлении развития детского футбола. В «Челси» я активно общался с директором академии. И если говорить о принципах, то англичане вернулись к тому, что когда-то традиционно исповедовали мы — большой объем работы. Многое модернизировалось, однако глобально у британцев тот же подход, что был когда-то у нас!

СЕЙЧАС ПИК ДЛЯ ФУТБОЛИСТА — ОТ 27 ДО 33 ЛЕТ

— На какой возраст приходится расцвет футболистов?

— Сегодня медицина в спорте шагнула очень далеко. Совсем недавно 30 лет считалось предельным возрастом для футболиста. Однако на днях 38-летний Игнашевич и 35-летние Березуцкие подписали новые контракты с ЦСКА. Все они — основные футболисты команды, форму не теряют, прекрасно выглядят, никаких клинических моментов нет. Профессионализм плюс современные медицинские средства позволяют играть долго.

А если рассуждать прямо про расцвет… Криштиану Роналду — наверное, лучшему на сегодня игроку мира — 32 года. И лучший отрезок для футболистов приходится на возрасте где-то от 27 до 33 лет. По сравнению с прежними временами планка сдвинута на пять-шесть лет. Многое зависит и от амплуа. У вратарей и защитников пик, как правило, происходит чуть позже. Раньше времени пробиваются лишь самые феноменальные.

— На какие качества соперника вы смотрите при подготовке к очередному матчу?

— Разбор происходит по нескольким компонентам. Есть специальные «блоки»: как команда-противник начинает атаки, как их развивает, как заканчивает. То же самое касается обороны. Смотрим и на промежуточные стадии. Например, засекаем, сколько времени требуется сопернику на перестроение из атаки в оборону, и наоборот. Основная разница в уровне команд — даже не в техническом мастерстве, а как раз в реакции в моменты перехода.

Считаем, сколько времени у нас есть на развитие форсированной атаки, если мы отбираем мяч в определенной зоне, когда и как переводим ее в позиционную. Это разбор зон. Есть еще и индивидуальный разбор. Определяем в составе соперника слабое звено, причем речь не обязательно о плохом с технической точки зрения футболиста: он просто может занимать неправильную позицию, все время смещаться. И мы, соответственно, придумываем план, как один наш игрок выдергивает оппонента, а другой в освобожденную зону врывается. Указываем на то, кого прессингуем, кого — нет. И так далее.

Весь план разрабатывается в рамках наших тактических моделей, потому что менять их каждый раз мы не можем. Просто основные акценты смещаются в зависимости от соперника. Через InStat делаются специальные нарезки, показываем игрокам перед матчем кучу подборок: как, например, располагается их опорник при начале атаки; что делать, чтобы заблокировать его и заставить соперника выходить из обороны длинными передачами. Пытаемся обращать внимание на все значимые моменты.

СЕКРЕТЫ ЛАБОРАТОРИИ MILAN LAB: «ПЯТЕРКИ» И «НУЛИ» В ОЦЕНКЕ ФУТБОЛИСТОВ

— Какие качества у футболистов вы считаете самыми главными?

— Если мы говорим про этап отбора — и у детей, и у взрослых существует специальная формула. Не моя. У «Милана» есть специальная лаборатория — этот итальянский клуб стал первым, кто глубоко занимается качествами футболистов. Milan Lab — специальная лаборатория типа NASA. К огромному счастью, мне удалось там побывать. Причем при весьма забавных обстоятельствах.

2006 год. Мы приехали к итальянцам на стажировку. Естественно, нам говорят: Milan Lab закрыт, попасть туда невозможно, смотрите тренировку на поле. А клуб в то время валился. И как раз в тот день на базу приехал Галлиани… Что бывает раз в десятилетие. Нереальное стечение обстоятельств.

С нами был один сербский агент, в свое время представлявший Бобана и Савичевича, легенд «Милана». Он был хорошо знаком с руководством.

«О! ЗдорОво, брат! Ты чего здесь?».

«Да вот, приехали русские тренеры, хотят посмотреть лабораторию, но не пускают».

«Как? Кто? Срочно пустить!».

Нам открыли, всё показали, везде водили. И тогда я задал похожий вопрос: есть ли у них универсальная формула отбора футболистов? Ведь у Milan Lab множество узкопрофильных отделов: один специалист отвечает за биомеханику и пытается изменить технику бега, второй занимается психологией, третий — биохимией, и так далее. Мне ответили: оцениваются по 5-балльной шкале все стандартные качества футболистов — пять физических, технико-тактические (удар, качество передач, видение поля, оценка эпизодов и многое другое), психологические.

У футболиста обязательно должна быть хотя бы одна, а лучше — несколько «пятерок». И не должно быть ни одного «нуля»! Потому что все характеристики в их формуле умножаются друг на друга. И если будет «0», то данное качество сильно лимитирует.

Если у тебя все физические и технические характеристики на высочайшем уровне, но при этом ты нереальный лодырь или совсем медленно бежишь, то все твои «5» умножаются на «0» — и до свидания. Формула универсальна как для отбора детей, как и при селекции для команды мастеров. Это как в «Приключениях Электроника»: найдите, где у него кнопка. В нашем случае — «пятерка». И важно понять, что нет «нуля», чтобы он не обнулил все остальное.

Бывает и так, что нет «пятерок», и наш футболист — твердый «хорошист». Однако выше определенного уровня он не вырастет. Лично мне эта формула очень помогает. Даже в ЦСКА, когда я подбирал новичка, всегда первым делом искал «пятерку» — за счет какого качества он будет приносить пользу. У того же Мусы была даже «десятка» по пятибалльной шкале по скорости, но какие-то другие компоненты были слабо развиты. Зато «нулей» не было! Даже слабое понимание игры компенсировалось высокой обучаемостью, поэтому это была «единица» или «двойка».

В ВОЛГОГРАДЕ НЕ ПРОВОДЯТ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА СРЕДИ ДЕТЕЙ. ШОК!

— Как вы считаете, способна ли наша сборная на Кубке конфедераций показать то, что от нее требует тренер?

— Это главный тренер должен считать. И выстраивать свои требования. Поймите, у любого тренера нет абстрактных требований. Я же, к примеру, не скажу: «Витя Васин, возьми мяч, обыграй десять человек и пробей в “девятку”, чтоб никто не потащил!» А потом буду удивляться: «Как же ты не выполнил мои требования?!» Так не бывает. Требования всегда соответствуют реальным возможностям игрока.

А сборная — тема очень сложная, специфичная, труднопредсказуемая. При этом у болельщиков и специалистов всегда появляются завышенные ожидания относительно нее. Многое зависит от того, оптимален ли состав у национальной команды. Те люди или не те, в каком они состоянии конкретно сегодня. И ни для кого не секрет, что в России нет сейчас россыпи игроков для выбора. Поэтому любой мини-фактор может повлиять на выступление. Но если у нас все живы-здоровы и в оптимальном состоянии, то с командами, близкими к нам по силам и по рейтингу, вполне возможно соревноваться. А вот если есть большой разрыв в индивидуальном мастерстве, его сложно компенсировать любыми тактическими моделями, потому что в сборной у тебя нет столько времени на сыгранность и подготовку, чтобы все принципы работали как часы. В то же время ты не всегда можешь повлиять на определенные обстоятельства, хотя несешь за них ответственность и должен пытаться их предвидеть.

В целом убежден: тренер сборной и тренер клуба — две методически разные вещи. Можно хоть две отдельные книги выпускать: «Тренер по футболу» и «Тренер сборной по футболу». Причем это не только России касается.

— Когда «Ротор» выходил в высшую лигу в конце 1970-х, в стране было свыше 200 команд мастеров. Сейчас — чуть больше 50. Куда шагаем дальше?!

— Давайте возьмем даже Волгоградскую область: в ней было порой до 7 команд мастеров, а в высшем дивизионе два клуба — «Ротор» и «Текстильщик». К сожалению, ситуация в худшую сторону меняется не только у нас и не только в профессиональном футболе. Смотрите: «Как же ты не выполнил мои требования?!&Хотя оно проходило даже в послевоенные годы! На мой взгляд, это просто шокирующий факт! Представьте: вас папа отвел на футбол, и вы спрашиваете: «Ну что, когда игра будет?» «Да никогда! Сынок, ты просто тренируйся, а играть не будешь. Максимум — товарняк, на этом все». Сам помню, когда, будучи ребенком, выступал на первенстве города и записывал в блокнот результат каждого матча, пытался оценить свою игру… Для детей это то же самое, как чемпионат мира для сборной или Лига чемпионов для ЦСКА.

Проблем много. Пытаюсь повлиять, насколько возможно: открыли академию моего имени совместно с большим ЦСКА, налаживаем процесс, предоставляем мальчишкам максимально хорошие условия. Но сказать, куда все подевалось, не могу. У меня нет ответа на два вопроса в российском футболе….

— Какие, Леонид Викторович?!

— Куда пропал зритель? В советские времена я сам ходил на «Ротор»: во второй лиге был биток всегда, 40 тысяч. А теперь….

И куда делись таланты?

— Тренеру сборной-то как тяжело приходится!

— Безусловно.

— И хоть что-то, что есть, он пытается найти.

— Многое еще зависит от возрастов. Вспомните юношеские сборные: одна «стреляет» 3 — 4 игроками, в следующей — ничего. Или интернат: один набор фантастический, другой — нет. Также и с первой сборной: допустим, поколение, выигравшее Euro-2008, на мой взгляд, очень сильное. 1981−1984 годы рождения — Аршавин, Широков, Билялетдинов, Павлюченко, Березуцкие, Быстров, из того же периода Кержаков, Денисов, Погребняк.

В то же время это не единственная причина. Факт — нормальный детско-юношеский футбол у нас остался в шести-семи ведущих академиях.

Люблю приводить пример: в Белграде, где население — 2 миллиона, есть 94 детские команды. 94!!! Тогда как в миллионном Волгограде (если бы чемпионат города проводился) было бы 10−11, а в Москве с 15 миллионами в трех дивизионах выступает порядка 45. Вот и скажите мне, где чисто математически выше вероятность появления сильного игрока?..

РАЗВЕ В ИГРЕ ПЕРЕД ВРАТАРЕМ ОТКРЫВАЮТСЯ ШТОРЫ ИЛИ ОН ПРЫГАЕТ С ТУМБЫ?!

— А профессиональный вопрос можно, Леонид Викторович? Вратари на сборе в Австрии тренировались в стробоскопических очках.

— У кого?

— У вратарей сборной.

— Какой?

— Нашей. России! Стробоскопические очки! Не встречали такого?

— Хм, Акинфеев в них не тренировался, — опешил Леонид Викторович (Слуцкий прав — в них занимались Гильерме, Габулов, Беленов, но только не Акинфеев. — Прим. «СЭ»). — Про такие очки не слышал.

— Якобы улучшают реакцию, внимание. Я залез в интернет. Они стоят 357 фунтов. Сборная Швейцарии закупила. В них тренируются. Играют — не знаю, в очках или без очков.

— В очках нельзя играть.

— Ха, ну это понятно. Там восемь скоростей. Линзы имеют четкое представление или замутненное. Во-о-от. Американский университет — физиологи и психологи — провел тестирование на футболистах, а также в волейболе, американском футболе и баскетболе. 500 спортсменов участвовали. Провели 1200 тренировок. Во-о-от. И пишут: в общем-то да, что-то вроде улучшает. Но руководитель этой группы потом написал: есть много вопросов, сколько в них тренироваться, и что мы в принципе тренируем. Поэтому я вас, собственно, и спросил.

— Я не сталкивался. Выражу свою позицию. Видел уйму дополнительного оборудования, особенно во вратарской деятельности. И у меня всегда возникал вопрос: зачем? Вратарь прыгает откуда-то с тумбы. Или перед ним в последнюю секунду раздвигаются шторы. И так далее. Но я никогда в жизни не видел, чтобы непосредственно в игровой деятельности перед голкипером были шторы, он их распахивал, как в театре, и выходил на сцену. Наверное, для улучшения реакции в неспецифической деятельности это как-то можно применять на определенном этапе. Но не для профессиональной игры.

Вот вам история. Когда работал в «Уралане», один тренер вратарей пытался использовать регбийный мяч. Бросаешь его об землю — отскок непредсказуем, и это якобы повышает реакцию. Так и тренировались. Но однажды регбийный мяч попал в … Филимонову. Тот с невероятными словами покинул футбольное поле. С тех пор я регбийного мяча не видал на тренировках футболистов.

Давайте будем смотреть, что игрок реально делает на поле, и приближать тренировки к этому. Хотим использовать новшества? Почему нет, мы не из каменного века! К примеру, в ЦСКА мы одно время активно сотрудничали с кафедрой нейрофизиологии — была создана отдельная комната, футболисты после тренировок приходили туда. Задача — быстро расслабляться и так же быстро сосредотачиваться. Провели эксперимент — но на сформированных игроках шло, откровенно говоря, туговато, хотя интерес они проявляли. Допускаю, что сработает на детях с рассеянным вниманием, чтобы его улучшить. Но не на сложившихся игроках.

— Согласны, Леонид Викторович! Кому нужны прыганья на тумбу и спрыгивания с тумбы! Зачем, для чего?

— Я ни разу не видел, чтобы в игре вратари прыгали с тумбы.

ДУМАЮ, ЛИМИТ ПОСЛЕ ЧМ-2018 ОТМЕНЯТ. НО ВРЕМЯ ПОТЕРЯНО

— Как считаете, лимит на легионеров нужен российскому футболу?

— А давайте я отвечу вопросом на вопрос — пускай это некорректно, но я воспользуюсь своим правом сегодня. А скажите-ка, пожалуйста, зачем лимит вообще нужен? Чем он поможет? Что получилось? Ваше мнение. Мы же вводили его зачем-то.

— Э, ну, чтобы больше наших классных игроков раскрывались… С другой стороны, отсутствие конкуренции кому-то мешает раскрыться.

— То есть лимит, вы считаете, для того, чтобы наши футболисты больше играли, верно?

— Ну, типа да.

— Хорошо. Вот мой любимый пример. Рондона продали в «Вест Бромвич», чтобы играть мог Дзюба. А потом мы хотим чего-то выиграть в сборной. Но Дзюба выходит на чемпионате мира или Европы против команд, где нет лимита. Что же дальше? Дзюба на поле покажет вместо карточки российский паспорт — и Рондон уйдет с поля? Или скажет Рондону: «Слушай, я россиянин, подвинься. Не мешай, дай я гол забью». Но нет, такие законы не действуют.

Чтобы сделать сборную СИЛЬНЕЕ, мы создаем для ее игроков более легкий путь — где логика? Касается любого вида деятельности. Ок, предположим, мы хотим, чтобы наши студенты лучше занимались. Давайте им предоставим на два дня больше выходных, и через месяц выдадим диплом, идите работайте! Думаю, вы будете рады — но разве вам это поможет?

Вот и российские футболисты были бы значительно сильнее, если бы выиграли конкуренцию у серьезных иностранцев. А если не можешь — ну, это ж спорт, сиди тогда на лавке, какие вопросы.

Другой пример. Когда английская премьер-лига «поперла», она тоже страдала от малого количества англичан. Тем не менее второй год подряд лучший бомбардир турнира — англичанин (Варди, потом Кейн), а лучший ассистент — Алли. Все они выросли, потому что развивались в жесточайшей конкурентной среде.

И еще момент. Взглянем на составы российских клубов. Практически у всех в основе — больше пяти россиян. О лимите уже никто не волнуется — у клубов сложности с финансами. А вот несколько лет назад шли сумасшедшие вливания — «Анжи», «Зенит», «Динамо». И, например, Саше Кокорину — суперталантливому футболисту — куда больше помогла бы прямая конкуренция с Кураньи, нежели «конкуренция» с другим россиянином, который по умолчанию, ниже Александра по уровню. Хотя делалось-то всё из лучших побуждений. Почти уверен, что после чемпионата мира-2018 лимит в нынешнем виде отменят. Но глобально это ничего не поменяет. То время, когда у нас реально был топ-топ-топ чемпионат (Вальбуэна, Виллиан, Это’О, Витсель, Халк и так далее), к сожалению, потеряно. Может, оно когда-нибудь вернется — дай Бог.

— Почти все тренеры по физподготовке в России — иностранцы. Неужели отечественных нет?

— Это отдельная профессия. Больше скажу — почти все они ничего не понимают в футболе. У них своя стезя (я работал в ЦСКА с испанцем) — все эти GPS, как снимать показатели и их обрабатывать, владение компьютером, отслеживание методик. Не креативщики, а ремесленники. Но высочайшего уровня. Если мне спустя два часа после сегодняшней тренировки не пришел бы на е-мейл ее результат, я бы не смог провести завтрашнюю. Не могу представить, как я работал раньше без такой информации! Сейчас невозможно перетренировать или недотренировать футболиста. Сразу ясно, какой эффект оказали на функциональную подготовку твои упражнения.

Этих людей подготовили на отдельных факультетах, и у них есть инструментарий. В России же система обучения тренеров по физподготовке отсутствует. Представьте, всех врачей учили бы вместе: а после выпуска один пошел бы резать живот, второй — чинить зубы, и так далее. Как только российские вузы организуют специализированные факультеты и начнут выпускать специалистов в конкретном направлении, наши выпускники заменят иностранцев.

В образовании тренеров есть и другая проблема. Чтобы работать в детской футбольной школе Волгограда, вам будет достаточно диплома местной академии физкультуры. Но тебя не могут взять на работу в школу ЦСКА, согласно регламентирующим документам, если ты просто закончил пединститут. Обязательно требуется профильный вуз. Если же вы придете устраиваться в профессиональный клуб, у вас должна быть специализированная лицензия хотя бы юношеской категории B. То есть идет наложение — у нас нет единой системы образования тренеров.

Получается, вы можете иметь 16-й разряд и быть в своей школе лучшим тренером, а завтра прийти устраиваться на новое место работы, и вам скажут: «Где лицензия? Засуньте свой 16-й разряд себе в…» Очень странно, что две системы подготовок совсем не сопоставимы.

Расскажу про себя. Закончил институт. Аспирантуру. Потом — ВШТ. Учился на лицензии А, B. Приходил в академию в Москве — и в какой-то момент спрашиваю: «Я когда-то уже закончу учиться? В конце концов, пять лет уже в премьер-лиге работаю! Этот бесконечный и многослойный процесс хоть когда-нибудь остановится?».

— Мы считаем вас успешным человеком. Расскажите о слагаемых успеха.

— Успех — это когда тебе нравится, чем ты занимаешься. Когда ты очень независим в восприятии жизни, в своих решениях и оценках. Когда у тебя есть люди, которые могут как спорить с тобой, так и активно поддерживать.

Если ты не боишься сделать какой-то шаг и нести за него ответственность — это уже серьезная градация успеха. Она приходит не сразу. Будучи детским тренером, сомневался в своих решениях до последней секунды. Сегодня же у меня есть четкие дни, когда я сомневаюсь, когда принимаю решения и когда несу ответственность. Этот путь невозможно пройти без опыта. И я вам всем желаю, чтобы в один прекрасный день вы бы к этому пришли.

Михаил ГОНЧАРОВ, Дмитрий СИМОНОВ

из Волгограда.