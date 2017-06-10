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10 июня 2017, 0:46 | Футбол | Чемпионат.com

«Локомотив» готов платить € 80 тыс. в месяц полузащитнику «Уотфорда» Агбо

«Локомотив» хочет приобрести полузащитника «Уотфорда» Уче Хенри Агбо. Как сообщает Score Nigeria, «железнодорожники» предложили 21-летнему игроку контракт с зарплатой € 80 тыс. в месяц. Сам Агбо подтвердил, что получил предложение от российского клуба, но хочет пройти предсезонную подготовку с «Уотфордом».

«Я знаю о предложении «Локомотива», но все мои мысли о предсезонке с «Уотфордом», — заявил нигериец.

Прошлый сезон Агбо провёл на правах аренды в «Гранаде» и принял участие в 31 матче Примеры, не отметившись результативными действиями.

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