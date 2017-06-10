«Локомотив» готов платить € 80 тыс. в месяц полузащитнику «Уотфорда» Агбо

«Я знаю о предложении «Локомотива», но все мои мысли о предсезонке с «Уотфордом», — заявил нигериец.

Прошлый сезон Агбо провёл на правах аренды в «Гранаде» и принял участие в 31 матче Примеры, не отметившись результативными действиями.