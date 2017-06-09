Виталий Мутко: Черчесов должен спокойно работать до ЧМ-2018
Перед матчем Россия — Чили глава РФС ответил на вопросы журналистов ведущих изданий, среди которых был корреспондент «СЭ».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ПЕРЕРЫВЕ МАТЧА С БЕЛЬГИЕЙ БЫЛИ СОМНЕНИЯ
— Через десять дней начало Кубка конфедераций. Как оцените готовность к этому турниру и к ЧМ-2018?
— Если посмотреть на весь этот проект чемпионата мира — он огромный. Потому что включает в себя подготовку не только спортивной инфраструктуры. Это и готовность всех городов. Сама программа включает в себя 11 подпрограмм. Транспорт, медицина, связь, спорт, безопасность… Все очень серьезно и вовлечено очень много людей, структур, организаций. Все очень ответственно подошли к своим участкам работы, все программы и концепции готовы, мы их 2 июня передали ФИФА. Запустили сервисы, например, безвизовый въезд в страну для обладателей билетов и паспорта болельщика. Более 30 человек в первый же день въехали в Россию 7 июня — в первый день действия этого сервиса. Все тестируем, проводим учения, вносим коррективы, но могу сказать, что страна, четыре города, где пройдет турнир, готовы к Кубку конфедераций. И, надеюсь, соревнования пройдут на самом высоком уровне.
— Вы говорите, что страна готова. А наша сборная?
— Она переживает сложный период в своей истории. Состав обновлен, это новая команда и главная ее задача сейчас — подготовка к чемпионату мира. Как, наверное, и у многих других участников Кубка конфедерации. Мы не проводили официальные матчи — только контрольные, как их сейчас называют. Думаю, движемся в правильном направлении. И абсолютно уверен, что этот труд Станислава Черчесова и его штаба принесет результат.
— То есть у вас никогда не было сомнений, что сделали правильный выбор? Что Черчесов — тот самый главный тренер, который нужен сборной России сейчас?
— Я, так же как и вы, в
— Самые большие сомнения возникли после первого тайма матча с Бельгией?
— Да, вы правы. Тайм стал продолжением встречи в Краснодаре (с Кот-д'Ивуаром — 0:2. — Прим. «СЭ»). Но футбол — такая вещь, тогда надо смотреть, как все происходит. Сейчас понятно, что у сборной есть желание. Все же видят, как Джикия ценой возможной травмы спасает ворота, как Зобнин, не задумываясь, идет в единоборство. Это говорит о том, что есть настрой. Я вижу, что есть и теория — все грамотно сейчас в команде сделано.
— Матч с Венгрией вам понравился по игре?
— Видно было, что после нагрузок вышли, что нужно минут 15 ребятам, чтобы разбегаться. А потом стало понятно, что хотим делать в обороне, что хотим прессинговать, но пока физическое состояние не позволяло, за счет чего собираемся прибавить. Есть мысль — не просто же так Тарасов вышел, то есть
У ОТЪЕЗДА ДЗЮБЫ НЕТ ДВОЙНОГО ДНА
— Черчесов останется в сборной вне зависимости от результата на Кубке конфедераций?
— Конечно. На мой взгляд Черчесов — растущий, перспективный и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому считаю, что так можно утверждать. Черчесов должен работать спокойно до 2018 года. У него есть полная поддержка. Вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал что с ним будет дальше. Первое предложение, которое сделал Леониду Викторовичу во Франции, — это заключить новое соглашение. Считаю, что Слуцкий — очень талантливый и интересный тренер. Мы сразу после игры закрылись в комнате и разговаривали. Я ему сказал: «Вы же знаете свои ошибки. Возьмитесь уже с их учетом». На что он мне ответил: «Я наступил на грабли что и мои предшественники». Вы знаете, это как ты приходишь на работу, десять лет себя одинаково ведешь, а в одно утро все меняется. Это же очень сильно заметно. Почему в спорте так происходит, что каждые четыре года ты должен менять команду или
— Психологически устал.
— Конечно, я согласен. Понимаете, мы много говорим о футболе, его развитии. Моя цель — стабилизировать ситуацию, наделить каждый субъект объемом полномочий и ответственности. Например, РФПЛ составляет календарь — нужно, чтобы они подходили к этому ответственно. Когда переходили на
Наша задача — вернуть доверие к виду спорта. Я иногда думаю: «Неужели наш предел 15 тысяч?». Сейчас у нас есть уникальная возможность поднять интерес к футболу. Я все это вижу, читаю. Критикуют, что, мол, стадионы строят, а они потом простаивать станут. Так надо работать. Галицкий пришел, сначала к нему по три тысячи приходило, а сегодня — уже по двадцать. Это труд. А можно не работать. Я не буду называть имени, но недавно прочитал интервью президента одного клуба. Ему пять миллиардов спонсор отпускает, в чем смысл работы? Зачем?
— Вы были на сборе в Австрии. Так совпало, что в тот день, когда вы прибыли в Нойштифт, уехал Артем Дзюба. Расскажите, может, мы
— Вы практически в курсе всего. Артема мы все хорошо знаем как человека, как игрока. Он открытый. И ошибается открыто, и правду говорит открыто. Здесь второго дна нет: если было бы, он бы сам давно это сказал. Мы до сборов разговаривали и с ним, и с руководством «Зенита». С коленом ему надо принимать
Артем взрослый, серьезный спортсмен. Мы сели, поговорили, он сказал: «Понимаете, занимаю место, потому что вижу, что не могу соответствовать этим требованиям. На сегодня я не готов». Прочитал в прессе, что сейчас в «Зените» решают, делать ему операцию или нет. Поверьте, знаю Манчини, он чуть не стал тренером национальной команды. Я с ним встречался, это серьезный и жесткий человек. У него такой же подход будет в Петербурге.
— Смущает то, что сам Артем говорил, что ему не нужна операция.
— Операции не будет. Вы меня не услышали. Вопрос в другом. Условно, каждый в команде пробежал 30 километров. Если спортсмен А пробегает 10 или 15, вы же понимаете, что происходит дальше? Есть набор определенных вещей, которые нужно выполнить. Почему Березуцкий не играет? Его всем не хватает. Вы вспомните, кто с Англией забил. Это человек, который создает микроклимат. Может, молодым защитникам как раз его и не хватает.
Но когда он садится и начинает рассказывать о своих проблемах, ты все прекрасно понимаешь. На этом стоит закрыть эту тему, чтобы не вызывать лишних дискуссий. Мы бы, например, очень хотели, чтобы сыграл Мариу Фернандес. Это не значит, что он сразу получил бы место в стартовом составе, но на него определенно рассчитывали.
— Фернандес получил разрешение играть за сборную России?
— У него вышел срок проживания в РФ. Теперь никаких специальных бумаг не требуется. Есть регламент, который позволяет ему выступать за нашу сборную.
ПОСЛЕ НАЕЗДА НА РОССИЙСКИЙ СПОРТ В СОЧИ, НИЧЕГО НЕ УДИВЛЯЕТ
— Иностранная пресса поначалу очень негативно воспринимали Олимпиаду-2014 в Сочи — снимали
— Она уже идет. Приедут и специальные журналисты, которые будут ездить и искать
— В Сочи негатив спал как раз после начала соревнований. И все стали говорить только о спорте.
— Конечно,
— Самая невероятная вещь, которую вам приходилось читать о подготовке к Кубку конфедераций и ЧМ-2018. Что вас особенно возмутило?
— После Сочи и наезда на российский спорт меня уже ничего не возмущает. Да и дело не в возмущении. Есть ведь футбольное сообщество, семья. И вдруг четыре скандинавские федерации пишут письмо в ФИФА, что надо провести расследование. Мол, русские используют нелегальный труд северокорейских рабочих. Но,
В такие моменты задумываешь, почему не спросить об этом лично. Недавно был конгресс, встаньте, задайте вопрос, который вас интересует. Но никто не выступил, ничего не сказал. Вместо этого пишут письма в ФИФА.
— Есть ли соглашение между РФС и футбольными фанатами, чтобы те не устраивали беспорядков во время Кубка конфедерации и ЧМ?
— Нет. Фанатское движение — это субкультура. Какие здесь могут быть соглашения? Конечно, были расстроены после случившегося во Франции. Мы с открытой душой оказали поддержку болельщикам, поэтому не ожидали от них того, что случилось. Погромы в городе трогать не будем, но нападение на простых людей на стадионе нас сильно расстроило. Теперь стараемся сделать грамотную работу, встречаемся с лидерами движения. И результаты уже есть. Вспомните, что было лет 15−20 назад — петарды, поливальные машины и прочее. А в ближайшее время правительство рассмотрит проект закона о ратификации конвенции по безопасности во время проведения соревнований. Когда примем этот документ, тогда будем с европейскими странами в одном правовом поле.
— Стадионы будут заполнены?
— С Кубком конфедераций всегда проблема в этом плане. Так было и в Бразилии, и в ЮАР — на свои команды и
ХАБАРОВСК ДОЛЖЕН ИГРАТЬ В ХАБАРОВСКЕ
— Планируется ли встреча сборной с руководством страны?
— Не будем забегать вперед. Нам нужны не только встречи с руководители. Сборная должна почувствовать, что она — главная команда страны. Что за ней — Россия. Я вот не так давно посещал базу в Новогорске, где готовится наша зимняя олимпийская сборная. Встретился с командой по
— Есть информация, что на исполкоме РФС в
— Даже в повестке такого нет. Этот сезон мы играем так, как договорились. А дальше — стратегия принята, определена, там целый раздел «профессиональный футбол». Министр должен эту стратегию утвердить. После этого создадим план реализации и решим все вопросы. Моделей несколько. Будем защищать свой рынок, поддерживать доморощенных игроков, по качеству ограничим приглашаемых легионеров. Вы слышали позицию президента страны, мы не намерены отступать.
Да, критики много, но критикуют те, кто ни за что не отвечает. Возьмите ручку, бумагу, умножьте 16 клубов на 5
— Вы часто говорите, что нужно улучшать имидж российского футбола. А вот последняя новость: «СКА-Хабаровск», возможно, примет ЦСКА и «Зенит» в Химках.
— Никаких решений РФС еще не принимал. Не может быть огромных отличий в требованиях первого дивизиона и
— В
— Хабаровск — футбольный город, он это показал. Переходные матчи вообще дали понять, кто больше хотел. Тула, Хабаровск… Специалисты работают. В чем там вопрос, я не знаю. На днях посидим и поговорим. Сделаем все, чтобы Хабаровск играл дома.
— Сергей Карасев в подвешенном состоянии. Говорят, он может начать сезон в ФНЛ.
— Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьезный арбитр. Нам нужен серьезный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасева? А Коллина сколько ошибался! Это промахи, но не предвзятость. Карасев, Безбородов, Егоров — все это арбитры высокого уровня. Молодежь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать.
— Недавно на вопрос
— Всегда ставим максимальные задачи. Глобальная — готовить команду к чемпионату мира. Но хочется, чтобы и на Кубке конфедераций ребята как можно больше сыграли и дошли до финала. Есть желание выиграть турнир. Вот только амбиции надо подкрепить — самоотдачей, желанием и тактической выучкой.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Москва.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter