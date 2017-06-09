Виталий Мутко: Черчесов должен спокойно работать до ЧМ-2018

В ПЕРЕРЫВЕ МАТЧА С БЕЛЬГИЕЙ БЫЛИ СОМНЕНИЯ

— Через десять дней начало Кубка конфедераций. Как оцените готовность к этому турниру и к ЧМ-2018?

— Если посмотреть на весь этот проект чемпионата мира — он огромный. Потому что включает в себя подготовку не только спортивной инфраструктуры. Это и готовность всех городов. Сама программа включает в себя 11 подпрограмм. Транспорт, медицина, связь, спорт, безопасность… Все очень серьезно и вовлечено очень много людей, структур, организаций. Все очень ответственно подошли к своим участкам работы, все программы и концепции готовы, мы их 2 июня передали ФИФА. Запустили сервисы, например, безвизовый въезд в страну для обладателей билетов и паспорта болельщика. Более 30 человек в первый же день въехали в Россию 7 июня — в первый день действия этого сервиса. Все тестируем, проводим учения, вносим коррективы, но могу сказать, что страна, четыре города, где пройдет турнир, готовы к Кубку конфедераций. И, надеюсь, соревнования пройдут на самом высоком уровне.

— Вы говорите, что страна готова. А наша сборная?

— Она переживает сложный период в своей истории. Состав обновлен, это новая команда и главная ее задача сейчас — подготовка к чемпионату мира. Как, наверное, и у многих других участников Кубка конфедерации. Мы не проводили официальные матчи — только контрольные, как их сейчас называют. Думаю, движемся в правильном направлении. И абсолютно уверен, что этот труд Станислава Черчесова и его штаба принесет результат.

— То есть у вас никогда не было сомнений, что сделали правильный выбор? Что Черчесов — тот самый главный тренер, который нужен сборной России сейчас?

— Я, так же как и вы, в чем-то сомневался, когда у команды не получалось. Но старался следить за командой, нашел время съездить в Инсбрук на два дня, посмотреть, как проходит работа, как она воспринимается командой. И я увидел, что делается все правильно. Мне сложно сейчас прогнозировать, даст это результат или нет. Но у меня есть надежда. Труд всегда должен приносить результат.

— Самые большие сомнения возникли после первого тайма матча с Бельгией?

— Да, вы правы. Тайм стал продолжением встречи в Краснодаре (с Кот-д'Ивуаром — 0:2. — Прим. «СЭ»). Но футбол — такая вещь, тогда надо смотреть, как все происходит. Сейчас понятно, что у сборной есть желание. Все же видят, как Джикия ценой возможной травмы спасает ворота, как Зобнин, не задумываясь, идет в единоборство. Это говорит о том, что есть настрой. Я вижу, что есть и теория — все грамотно сейчас в команде сделано.

— Матч с Венгрией вам понравился по игре?

— Видно было, что после нагрузок вышли, что нужно минут 15 ребятам, чтобы разбегаться. А потом стало понятно, что хотим делать в обороне, что хотим прессинговать, но пока физическое состояние не позволяло, за счет чего собираемся прибавить. Есть мысль — не просто же так Тарасов вышел, то есть что-то отрабатываем. Видим, что Федя Смолов нашел свое место — ему же нужно пространство, в угол его не надо загонять, он же бьет с обеих ног превосходно. Увидели, какой объем Бухаров проделал. Ребятам нужно только заматереть. Ну и травмы — очевидно же, сколько отрабатывал Зобнин, от него многое зависело. Саша Ерохин — тоже хороший опорник, но он чуть другого плана. Сейчас что-то перестраивать нужно. Но я вижу модель сборной, вижу что они хотят делать.

У ОТЪЕЗДА ДЗЮБЫ НЕТ ДВОЙНОГО ДНА

— Черчесов останется в сборной вне зависимости от результата на Кубке конфедераций?

— Конечно. На мой взгляд Черчесов — растущий, перспективный и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому считаю, что так можно утверждать. Черчесов должен работать спокойно до 2018 года. У него есть полная поддержка. Вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал что с ним будет дальше. Первое предложение, которое сделал Леониду Викторовичу во Франции, — это заключить новое соглашение. Считаю, что Слуцкий — очень талантливый и интересный тренер. Мы сразу после игры закрылись в комнате и разговаривали. Я ему сказал: «Вы же знаете свои ошибки. Возьмитесь уже с их учетом». На что он мне ответил: «Я наступил на грабли что и мои предшественники». Вы знаете, это как ты приходишь на работу, десять лет себя одинаково ведешь, а в одно утро все меняется. Это же очень сильно заметно. Почему в спорте так происходит, что каждые четыре года ты должен менять команду или что-то в ней. А так Слуцкий очень грамотный тренер, специалист. Но исправить свои ошибки он не захотел. Хотя мог бы это сделать.

— Психологически устал.

— Конечно, я согласен. Понимаете, мы много говорим о футболе, его развитии. Моя цель — стабилизировать ситуацию, наделить каждый субъект объемом полномочий и ответственности. Например, РФПЛ составляет календарь — нужно, чтобы они подходили к этому ответственно. Когда переходили на осень-весна, задачу ставили синхронизировать с европейским календарем. А потом делаете все наоборот! В чем смысл? Если в декабре будет проводиться топовый матч (имеется в виду дерби «Спартак» — ЦСКА. — Прим. «СЭ»). Кто будет на футбол ходить? Понимаете, в этом вопросе много зависит от ситуации. Понятно, идет давление на сборную, на тренера. Устанешь от такого. Я смотрю на другие страны, там команда выше 13-го места не поднимается, а полный стадион собирает. У нее есть понятная философия, люди понимают, во что они играют, какие перед ними цели. Поэтому там футбол воспринимается как зрелище.

Наша задача — вернуть доверие к виду спорта. Я иногда думаю: «Неужели наш предел 15 тысяч?». Сейчас у нас есть уникальная возможность поднять интерес к футболу. Я все это вижу, читаю. Критикуют, что, мол, стадионы строят, а они потом простаивать станут. Так надо работать. Галицкий пришел, сначала к нему по три тысячи приходило, а сегодня — уже по двадцать. Это труд. А можно не работать. Я не буду называть имени, но недавно прочитал интервью президента одного клуба. Ему пять миллиардов спонсор отпускает, в чем смысл работы? Зачем?

— Вы были на сборе в Австрии. Так совпало, что в тот день, когда вы прибыли в Нойштифт, уехал Артем Дзюба. Расскажите, может, мы чего-то не знаем.

— Вы практически в курсе всего. Артема мы все хорошо знаем как человека, как игрока. Он открытый. И ошибается открыто, и правду говорит открыто. Здесь второго дна нет: если было бы, он бы сам давно это сказал. Мы до сборов разговаривали и с ним, и с руководством «Зенита». С коленом ему надо принимать какое-то решение. Да, у него есть проблемы. Естественно, когда Дзюба приезжает в команду, есть определенный объем работы. Конечно, в каком-то определенном состоянии человек его выполнять не может. Мы видим, что кто-то выбывает, но это временно.

Артем взрослый, серьезный спортсмен. Мы сели, поговорили, он сказал: «Понимаете, занимаю место, потому что вижу, что не могу соответствовать этим требованиям. На сегодня я не готов». Прочитал в прессе, что сейчас в «Зените» решают, делать ему операцию или нет. Поверьте, знаю Манчини, он чуть не стал тренером национальной команды. Я с ним встречался, это серьезный и жесткий человек. У него такой же подход будет в Петербурге.

— Смущает то, что сам Артем говорил, что ему не нужна операция.

— Операции не будет. Вы меня не услышали. Вопрос в другом. Условно, каждый в команде пробежал 30 километров. Если спортсмен А пробегает 10 или 15, вы же понимаете, что происходит дальше? Есть набор определенных вещей, которые нужно выполнить. Почему Березуцкий не играет? Его всем не хватает. Вы вспомните, кто с Англией забил. Это человек, который создает микроклимат. Может, молодым защитникам как раз его и не хватает.

Но когда он садится и начинает рассказывать о своих проблемах, ты все прекрасно понимаешь. На этом стоит закрыть эту тему, чтобы не вызывать лишних дискуссий. Мы бы, например, очень хотели, чтобы сыграл Мариу Фернандес. Это не значит, что он сразу получил бы место в стартовом составе, но на него определенно рассчитывали.

— Фернандес получил разрешение играть за сборную России?

— У него вышел срок проживания в РФ. Теперь никаких специальных бумаг не требуется. Есть регламент, который позволяет ему выступать за нашу сборную.

ПОСЛЕ НАЕЗДА НА РОССИЙСКИЙ СПОРТ В СОЧИ, НИЧЕГО НЕ УДИВЛЯЕТ

— Иностранная пресса поначалу очень негативно воспринимали Олимпиаду-2014 в Сочи — снимали какие-то недостатки, сбои. Сейчас ждете подобную волну негатива?

— Она уже идет. Приедут и специальные журналисты, которые будут ездить и искать какие-то недостатки — например, неправильное поведение болельщиков, приукрашивать. Это, безусловно, будет. Но нам надо быть самими собой. Считаю, мы абсолютно безопасная страна. Можно смело приезжать в любой город, да в нем не будет какого-то лоска, как в центре Милана, например, но — безопасно и комфортно. Есть гостиницы, хорошие рестораны, места для прогулок. А вот в некоторых государствах вы так не погуляете.

— В Сочи негатив спал как раз после начала соревнований. И все стали говорить только о спорте.

— Конечно, кто-то хочет дискредитировать нас, породить сомнения в правильном выборе места ЧМ-2018. И они продолжат это делать. Но ответ дадут те люди, ради которых и проводится чемпионат — болельщики, футболисты, официальные лица турнира. Например, прилетели новозеландцы — их красиво тепло встретили, разместили. Поймите, мы ничего не заретушируем. Команды будут жить в обычных отелях, тренироваться на обычных базах, гулять по городу между тренировками. И они сами все увидят и, уверен, оценят то, как Россия подготовилась к турниру.

— Самая невероятная вещь, которую вам приходилось читать о подготовке к Кубку конфедераций и ЧМ-2018. Что вас особенно возмутило?

— После Сочи и наезда на российский спорт меня уже ничего не возмущает. Да и дело не в возмущении. Есть ведь футбольное сообщество, семья. И вдруг четыре скандинавские федерации пишут письмо в ФИФА, что надо провести расследование. Мол, русские используют нелегальный труд северокорейских рабочих. Но, во-первых, это двухгодичная, нафталиновая новость. И второе: нигде не сказано, что это запрещено. Хотел даже написать этим федерациям письмо, но потом передумал.

В такие моменты задумываешь, почему не спросить об этом лично. Недавно был конгресс, встаньте, задайте вопрос, который вас интересует. Но никто не выступил, ничего не сказал. Вместо этого пишут письма в ФИФА. Все-таки спорт должен быть вне политики. Или читаешь заголовок: «Обнаружилась коррупция при подготовке к ЧМ». Открываешь новость, а там оказывается, что президент, условно говоря, перуанской федерации обвиняется в продаже своих телевизионных прав. Причем тут ЧМ? Возникает недоумение. Понятно, что идет системная работа по созданию иллюзии, что не надо ехать в России, что здесь небезопасно, фанаты с кувалдами. Зачем это? Ведь это не наш чемпионат мира, это турнир ФИФА. Главное событие четырех лет, которое нужно продвигать его вместе.

— Есть ли соглашение между РФС и футбольными фанатами, чтобы те не устраивали беспорядков во время Кубка конфедерации и ЧМ?

— Нет. Фанатское движение — это субкультура. Какие здесь могут быть соглашения? Конечно, были расстроены после случившегося во Франции. Мы с открытой душой оказали поддержку болельщикам, поэтому не ожидали от них того, что случилось. Погромы в городе трогать не будем, но нападение на простых людей на стадионе нас сильно расстроило. Теперь стараемся сделать грамотную работу, встречаемся с лидерами движения. И результаты уже есть. Вспомните, что было лет 15−20 назад — петарды, поливальные машины и прочее. А в ближайшее время правительство рассмотрит проект закона о ратификации конвенции по безопасности во время проведения соревнований. Когда примем этот документ, тогда будем с европейскими странами в одном правовом поле.

— Стадионы будут заполнены?

— С Кубком конфедераций всегда проблема в этом плане. Так было и в Бразилии, и в ЮАР — на свои команды и топ-матчи люди ходят, а на остальные — не очень. Но билетная программа принадлежит ФИФА. У них свои принципы и подходы к реализации билетов. Мы в это вмешиваться не можем. Сейчас порядка 300 тысяч билетов уже распродано. Будут заполнены от 30 до 60 процентов мест. Плюс у нас есть еще неделя до турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Хабаровск посетила комиссия РФПЛ. Полный текст и фотоотчёт на нашем официальном сайте по ссылке ? <a href="https://t.co/Cgywp6G6Ch">https://t.co/Cgywp6G6Ch</a> <a href="https://t.co/NwNr3oaGyP">pic.twitter.com/NwNr3oaGyP</a></p>— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) <a href="https://twitter.com/fcska/status/871998230787215360">6 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ХАБАРОВСК ДОЛЖЕН ИГРАТЬ В ХАБАРОВСКЕ

— Планируется ли встреча сборной с руководством страны?

— Не будем забегать вперед. Нам нужны не только встречи с руководители. Сборная должна почувствовать, что она — главная команда страны. Что за ней — Россия. Я вот не так давно посещал базу в Новогорске, где готовится наша зимняя олимпийская сборная. Встретился с командой по шорт-треку во главе с Виктором Аном, с девочками-фигуристками, с Женей Медведевой, пообщались. Всем нужно внимание, понимание, что выступаешь за страну. В футболе как бывает — один неудачный матч, и тебя сразу прибивают… Поддержка это очень важно. У нас ведь новая команда. Ей еще только предстоит почувствовать уверенность в себе. Посмотрите на Головина, последние 20 минут игры с Венгрией. Взял инициативу, начал финтить, красота! А все потому, что раскрылся, почувствовал уверенность! Он может. И Миранчук может. Таким ребятам нужна поддержка. Нельзя набрасываться, если они оступаются.

— Есть информация, что на исполкоме РФС в Санкт-Петербурге будет рассмотрена инициатива лиги об изменении схемы лимита на легионеров.

— Даже в повестке такого нет. Этот сезон мы играем так, как договорились. А дальше — стратегия принята, определена, там целый раздел «профессиональный футбол». Министр должен эту стратегию утвердить. После этого создадим план реализации и решим все вопросы. Моделей несколько. Будем защищать свой рынок, поддерживать доморощенных игроков, по качеству ограничим приглашаемых легионеров. Вы слышали позицию президента страны, мы не намерены отступать.

Да, критики много, но критикуют те, кто ни за что не отвечает. Возьмите ручку, бумагу, умножьте 16 клубов на 5 человек-россиян, и увидите, что 60 человек играют. Не хочу быть пророком, но давайте спросим: многих ли мы увидели бы в сборной, если бы не лимит? Важно, чтобы футболисты выступали в ведущих командах и на основных позициях. Я посмотрел молодежку. Посмотрите, какие мощные, высокие ребята! Некоторые рвутся в основу своих клубов. Им надо помочь. У нас проблема в том, что мы до 17 лет готовим, а дальше молодежные составы, а туда даже никто не смотрит. Потому что на рынке всегда можно найти более сильного исполнителя.

— Вы часто говорите, что нужно улучшать имидж российского футбола. А вот последняя новость: «СКА-Хабаровск», возможно, примет ЦСКА и «Зенит» в Химках.

— Никаких решений РФС еще не принимал. Не может быть огромных отличий в требованиях первого дивизиона и премьер-лиги. Что же получается, переходные матчи на этом газоне можно проводить, а премьер-лигу — нет?

— В том-то и дело.

— Хабаровск — футбольный город, он это показал. Переходные матчи вообще дали понять, кто больше хотел. Тула, Хабаровск… Специалисты работают. В чем там вопрос, я не знаю. На днях посидим и поговорим. Сделаем все, чтобы Хабаровск играл дома.

— Сергей Карасев в подвешенном состоянии. Говорят, он может начать сезон в ФНЛ.

— Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьезный арбитр. Нам нужен серьезный порядок в судействе, и мы будем его наводить. Ошибки Карасева? А Коллина сколько ошибался! Это промахи, но не предвзятость. Карасев, Безбородов, Егоров — все это арбитры высокого уровня. Молодежь подтягивается. 80 человек собрали, выбрали четверых. Будем работать.

— Недавно на вопрос премьер-министра РФ «как там наш футбол?» вы ответили «порвем всех». Как Россия должна выступить на Кубке конфедераций, чтобы вы сказали, что мы всех порвали?

— Всегда ставим максимальные задачи. Глобальная — готовить команду к чемпионату мира. Но хочется, чтобы и на Кубке конфедераций ребята как можно больше сыграли и дошли до финала. Есть желание выиграть турнир. Вот только амбиции надо подкрепить — самоотдачей, желанием и тактической выучкой.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Москва.