УЕФА: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» выполнили условия fair-play в сезоне-2016/17
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские футбольные клубы «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» выполнили условия безубыточности (финансовый fair-play) в прошедшем сезоне. Об этом сообщает
пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Данное решение было принято следственной палатой инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов под председательством Ива Летерма. Также отмечается, что мониторинг ситуации в другом российском клубе — казанском «Рубине» — продолжается.
Кроме того, сообщается, что следственная палата отметила положительное влияние финансового
«Зенит» и «Рубин» были подвергнуты санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году, «Локомотив» — в 2015-м. Согласно правилам, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового
Проект финансового
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