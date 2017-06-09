УЕФА: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» выполнили условия fair-play в сезоне-2016/17

Данное решение было принято следственной палатой инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов под председательством Ива Летерма. Также отмечается, что мониторинг ситуации в другом российском клубе — казанском «Рубине» — продолжается.

Кроме того, сообщается, что следственная палата отметила положительное влияние финансового fair-play — так, за прошедший сезон единственным клубом, нарушившим критерии, стал португальский «Порту». С ним было заключено мировое соглашение на четыре следующих сезона.

«Зенит» и «Рубин» были подвергнуты санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году, «Локомотив» — в 2015-м. Согласно правилам, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair-play на протяжении действия соглашения.