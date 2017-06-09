Состав «Ростова» пополнили два вратаря и защитник

Контракт с Ильей Абаевым подписан по системе «1+1». Футболист ранее выступал за «Торпедо», «Анжи», «Волгу», «Локомотив» и «Краснодар». В составе московского «Локомотива» Илья Абаев становился бронзовым призером РФПЛ и дважды выигрывал Кубок России.

Сергей Песьяков подписал контракт с ростовской командой на 2 года. Он выступал за «Шинник», московский «Спартак», «Томь», «Анжи», а также за «Ростов» в 2012 году. В составе красно-белых футболист выигрывал серебряные медали РФПЛ, а также чемпионство в прошлом сезоне.

Контракт с Сергеем Паршивлюком подписан на 2 года. Воспитанник и бывший игрок московского «Спартака» выступал в прошедшем сезоне за махачкалинский «Анжи». В составе красно-белых Сергей Паршивлюк трижды становился серебряным призером РФПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ростов» покинули Сослан Джанаев, Никита Медведев и Сесар Навас.