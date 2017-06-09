«Ротор» награжден за победу в группе «Юг» ПФЛ
«Ротор» и его капитан Алексей Жданов получили награды Профессиональной футбольной Лиги, на прошедшем в Москве собрании
клубов-членов, посвященном 25-летию создания ПФЛ. Там же были подведены итоги спортивного сезона 2016−2017.
По результатам сезона «Ротор» был признан победителем в группе «Юг» — команда завоевала путевку в национальную футбольную лигу. Вместе с ней вышли в НФЛ
Лучшим бомбардиром группы «Юг», с результатом 23 мяча — лучшим показателем в ПФЛ, был назван капитан нашей команды — Алексей Жданов.
Также напомним, что недавно на пост главного тренера «Ротора» был назначен Валерий Есипов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter