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https://sport.mail.ru/news/football/30032609/
9 июня 2017, 17:35 | Футбол | РИАЦ

«Ротор» награжден за победу в группе «Юг» ПФЛ

«Ротор» и его капитан Алексей Жданов получили награды Профессиональной футбольной Лиги, на прошедшем в Москве собрании клубов-членов, посвященном 25-летию создания ПФЛ. Там же были подведены итоги спортивного сезона 2016−2017.

По результатам сезона «Ротор» был признан победителем в группе «Юг» — команда завоевала путевку в национальную футбольную лигу. Вместе с ней вышли в НФЛ санкт-петербургское «Динамо», нижегородский «Олимпиец», курский «Авангард» и «Чита». Также «Ротор» был назван самой результативной командой группы и стал лауреатом премии «За активность в реализации социальных акций».

Лучшим бомбардиром группы «Юг», с результатом 23 мяча — лучшим показателем в ПФЛ, был назван капитан нашей команды — Алексей Жданов.

Также напомним, что недавно на пост главного тренера «Ротора» был назначен Валерий Есипов.
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