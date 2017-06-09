«Ротор» награжден за победу в группе «Юг» ПФЛ

По результатам сезона «Ротор» был признан победителем в группе «Юг» — команда завоевала путевку в национальную футбольную лигу. Вместе с ней вышли в НФЛ санкт-петербургское «Динамо», нижегородский «Олимпиец», курский «Авангард» и «Чита». Также «Ротор» был назван самой результативной командой группы и стал лауреатом премии «За активность в реализации социальных акций».

Лучшим бомбардиром группы «Юг», с результатом 23 мяча — лучшим показателем в ПФЛ, был назван капитан нашей команды — Алексей Жданов.

Также напомним, что недавно на пост главного тренера «Ротора» был назначен Валерий Есипов.