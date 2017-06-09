Главным тренером ФК «Ростов» стал Леонид Кучук
Главным тренером футбольного клуба «Ростов» стал Леонид Кучук.
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Сообщается, что помогать новому главному тренеру ФК «Ростов», сменившему на этом посту Ивана Данильянца, будут тренер по физподготовке Виталий Милютин, тренер по тактике Иван Федык, тренер по работе с вратарями Евгений Иванов, а также тренеры Сергей Клещенко и Дмитрий Кириченко.
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