Главным тренером ФК «Ростов» стал Леонид Кучук

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает пресс-служба донского клуба, соглашение с Леонидом Кучуком подписано по системе «1+1» (на один год с возможностью автоматического продления еще на год).

Сообщается, что помогать новому главному тренеру ФК «Ростов», сменившему на этом посту Ивана Данильянца, будут тренер по физподготовке Виталий Милютин, тренер по тактике Иван Федык, тренер по работе с вратарями Евгений Иванов, а также тренеры Сергей Клещенко и Дмитрий Кириченко.