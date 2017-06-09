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9 июня 2017, 15:46 | Футбол | АиФ Ростов-на-Дону

Главным тренером ФК «Ростов» стал Леонид Кучук

Главным тренером футбольного клуба «Ростов» стал Леонид Кучук.

Главным тренером ФК Ростов стал Леонид Кучук - Фото Увеличить
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Как сообщает пресс-служба донского клуба, соглашение с Леонидом Кучуком подписано по системе «1+1» (на один год с возможностью автоматического продления еще на год).

Сообщается, что помогать новому главному тренеру ФК «Ростов», сменившему на этом посту Ивана Данильянца, будут тренер по физподготовке Виталий Милютин, тренер по тактике Иван Федык, тренер по работе с вратарями Евгений Иванов, а также тренеры Сергей Клещенко и Дмитрий Кириченко.
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