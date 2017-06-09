Вице-губернатор Кубани опроверг слухи о ликвидации ФК «Кубань»

В свете недавних сообщений о возможном банкротстве «Кубани», болельщики обеспокоены дальнейшей судьбой клуба.

Всем своим поведением курирующий «желто-зеленых» вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка дал понять, что команда продолжит свое существование:

— Сегодня мы имеем более рациональный подход ко всем ситуациям, совершенно нет того расточительства, того бездумия, что были ранее.

Он рассказал о задачах на предстоящий сезон. Коробка не стал делать громких заявлений о перспективах возвращения в Премьер-лигу:

— Конечно, мы ставим максимальные задачи. Наша задача в этом году — занять самые высокие места. Можно много говорить о выходах в Премьер-лигу с первого, второго места, стыковых матчах, но, тем не менее, будет стоять задача на каждый матч — только победа.

Коробка уточнил, что тренерский штаб «Кубани» в полном составе продолжит работать в сезоне 2017−2018. По его мнению за минувший сезон удалось создать боеспособную команду. Теперь «Кубань» будет уделять особое внимание подготовке резерва.

В заключение Андрей Коробка прокомментировал финансовую ситуацию в клубе:

— Наша первостепенная задача — в самое ближайшее время погасить ту задолженность, которая еще имеется перед игроками, чтобы в этом вопросе никто не был ущемлен, и открыть трансферное окно, для того чтобы мы могли дозаявить игроков. Решение этих вопросов уже в ближайшее время позволит более аргументированно отстаивать свои позиции на футбольном поле.