Вице-губернатор Кубани опроверг слухи о ликвидации ФК «Кубань»
Краснодар. 9 июня — Новая Кубань. На УТБ «желто-зеленых» состоялась
пресс-конференция руководящего штаба клуба.
В свете недавних сообщений о возможном банкротстве «Кубани», болельщики обеспокоены дальнейшей судьбой клуба.
Всем своим поведением курирующий «желто-зеленых»
— Сегодня мы имеем более рациональный подход ко всем ситуациям, совершенно нет того расточительства, того бездумия, что были ранее.
Он рассказал о задачах на предстоящий сезон. Коробка не стал делать громких заявлений о перспективах возвращения в Премьер-лигу:
— Конечно, мы ставим максимальные задачи. Наша задача в этом году — занять самые высокие места. Можно много говорить о выходах в
Коробка уточнил, что тренерский штаб «Кубани» в полном составе продолжит работать в сезоне 2017−2018. По его мнению за минувший сезон удалось создать боеспособную команду. Теперь «Кубань» будет уделять особое внимание подготовке резерва.
В заключение Андрей Коробка прокомментировал финансовую ситуацию в клубе:
— Наша первостепенная задача — в самое ближайшее время погасить ту задолженность, которая еще имеется перед игроками, чтобы в этом вопросе никто не был ущемлен, и открыть трансферное окно, для того чтобы мы могли дозаявить игроков. Решение этих вопросов уже в ближайшее время позволит более аргументированно отстаивать свои позиции на футбольном поле.
Несмотря на радужные утверждения
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