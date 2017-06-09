Сослан Джанаев, Никита Медведев и Сесар Навас ушли из ФК «Ростов»
Вратари Сослан Джанаев и Никита Медведев, а также защитник Сесар Навас завершили выступления за футбольный клуб «Ростов», сообщает
пресс-служба команды.
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В составе «Ростова» Сослан Джанаев стал серебряным призером РФПЛ, а также сыграл во всех матчах Лиги чемпионов клуба.
В «Ростове» Сесар Навас провел два сезона, стал серебряным призером РФПЛ, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Никита Медведев в составе «Ростова» дебютировал в
Пока не сообщается, в каких клубах футболисты продолжат карьеру.
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