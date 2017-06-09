Сослан Джанаев, Никита Медведев и Сесар Навас ушли из ФК «Ростов»

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В составе «Ростова» Сослан Джанаев стал серебряным призером РФПЛ, а также сыграл во всех матчах Лиги чемпионов клуба.

В «Ростове» Сесар Навас провел два сезона, стал серебряным призером РФПЛ, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Никита Медведев в составе «Ростова» дебютировал в премьер-лиге, Лиге Европы, а также установил рекорд России по количеству «сухих» минут подряд в рамках чемпионата России.

Пока не сообщается, в каких клубах футболисты продолжат карьеру.