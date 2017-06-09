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https://sport.mail.ru/news/football/30027056/
9 июня 2017, 15:05 | Футбол | Городской репортер

Сослан Джанаев, Никита Медведев и Сесар Навас ушли из ФК «Ростов»

Вратари Сослан Джанаев и Никита Медведев, а также защитник Сесар Навас завершили выступления за футбольный клуб «Ростов», сообщает пресс-служба команды.

Вратари Сослан Джанаев и Никита Медведев а также защитник Сесар Навас завершили выступления за футбольный клуб Ростов Увеличить
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В составе «Ростова» Сослан Джанаев стал серебряным призером РФПЛ, а также сыграл во всех матчах Лиги чемпионов клуба.

В «Ростове» Сесар Навас провел два сезона, стал серебряным призером РФПЛ, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Никита Медведев в составе «Ростова» дебютировал в премьер-лиге, Лиге Европы, а также установил рекорд России по количеству «сухих» минут подряд в рамках чемпионата России.

Пока не сообщается, в каких клубах футболисты продолжат карьеру.
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