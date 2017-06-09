Болельщики: Лучше играть в декабре, чем в феврале

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«РУБИН» ОБЪЯВИЛ ОБ УХОДЕ ГРАСИИ.

Руководство «Рубина» и главный тренер команды Хави Грасия пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, информирует клубная пресс-служба. Вместе с ним команду покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Все. Даже года не проработал. Спасибо, Хави. "Рубин" объявил об уходе Грасии. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС <a href="https://t.co/sh6wGKPWaL">https://t.co/sh6wGKPWaL</a></p>— Артур Еникеев (@nogeira86) <a href="https://twitter.com/nogeira86/status/872779081737265152">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Баламошка: И об уплыве 10 лямов.

южанин61: Дорогое оно это согласие оказалось.

сп@рт@к: В очередной раз радуюсь, что Федун отказался от Бердыева. Нельзя отдавать на откуп одному человеку всю клубную систему. Когда он уходит, ты остаешься ни с чем. Рубин-пример этого. И деньги есть, а отстроить заново всю клубную вертикаль, никак не получается.

Vasiunchik: Учимся получать баблос! Именно получать, а не зарабатывать!

Паснаход: Наконец-то. Ждем теперь новость о назначении Бердыева. Завтра уже начинается 1-ый сбор, по идее.

Baddy: На самом деле игроки-то хорошие в Рубине, Бердыев их подтянет. Только Спартак все равно обыграет его.

В ПЕРВОМ ТУРЕ «ЗЕНИТ» ПОЛЕТИТ В ХАБАРОВСК, А «СПАРТАК» ИГРАЕТ С «ДИНАМО».

«СЭ» стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/18, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.

Планируется, что будут утверждены первые 8 туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Важная деталь — несмотря на то, что датой первого тура стоит 16 июля, все пары в этот день не сыграют. Тур будет разнесен на несколько дней. Кроме того, 14 июля — дата Суперкубка, в котором встретятся «Спартак» и «Локомотив», и две эти команды сыграют уже на неделе с 17 по 22 июля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Календарь премьер-лиги сезона-2017/18. Изучаем, отмечаем важные даты<a href="https://t.co/CvXZjSEYEO">https://t.co/CvXZjSEYEO</a> <a href="https://t.co/kbfS2ti6GZ">pic.twitter.com/kbfS2ti6GZ</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/872886081477386241">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Знаток1964: Зенит -3 очка к гадалке не ходи… Чемпионам может тоже не повезти очки раздобыть в игре со злобным Динамо.

fcdm88: Чемпион начнет с поражения.

SIZ170: Динамо помнит, кто их в *пердив* слил… Уфа 3: 1 Спартак М.

Shpasic: Интересно, Манчини вернется после этого выезда?

Chrome: Весьма удачно для «Зенита». Ничто не ограничивает от редкой возможности вылететь на Дальний Восток настолько заранее, насколько хочется, и гарантировано никакого наслоения с еврокубками. Случайное везение?

lavrentev01: 7 часов в одну сторону до задрипанного стадиона (наверное) и назад) Манчини будет в шоке)).

СМИ: СЛУЦКИЙ НАЧНЕТ РАБОТУ В «ХАЛЛ СИТИ» НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ.

Владелец «Халл Сити» Асем Аллам сделал окончательный выбор в пользу Леонида Слуцкого, сообщает Mirror. Экс-наставник сборной России займет место главного тренера команды в течение 48 часов. Игрокам «Халла» Слуцкий будет представлен на следующей неделе. Перед россиянином будет поставлена задача вывести команду в премьер-лигу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Английский клуб сделал окончательный выбор в пользу Слуцкого<a href="https://t.co/RZmCJXzrgX">https://t.co/RZmCJXzrgX</a> <a href="https://t.co/r2ZZd6yeV7">pic.twitter.com/r2ZZd6yeV7</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/872805464857341953">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

, j, br: Теперь будем смотреть игру этой команды.

Морозов95: Слуцкий получил просто фантастическую возможность, как бы только она не вылетела в трубу.

Shpasic: Видимо, первыми приобретениями будут Васин, Набабкин и Дзагоев.

ДЕРБИ «СПАРТАКА» И ЦСКА МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ С 10 ДЕКАБРЯ НА 20 ФЕВРАЛЯ.

Сегодня РФПЛ утвердила календарь чемпионата России в сезоне-2017/18. Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что резервная дата последнего тура премьер-лиги перед зимним перерывом (10 декабря) назначена на 20 февраля 2018 года. Ранее стало известно, что дерби ЦСКА — «Спартак» состоится 13 августа, а красно-белые должны принять армейцев 10 декабря.

— Резервная дата последнего тура перед зимним перерывом, который запланирован на 10 декабря, назначена на 20 февраля, — сказал Измайлов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Главная новость еще не стартовавшего сезона. По осмысленности орг.решений он может превзойти недавно завершившийся. <a href="https://t.co/45AgiwmsCA">https://t.co/45AgiwmsCA</a></p>— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) <a href="https://twitter.com/AlexBobrovSE/status/872823280209711104">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Абсолютно Худший выбор даты для дерби. Хуже придумать было нельзя <a href="https://t.co/a7duEEGJSV">https://t.co/a7duEEGJSV</a></p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/872811190006804480">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

NoName: Отлично, но лучше на 2 января мне кажется! Главное чтобы морозец был посильнее и снега побольше!

Spetrov: А лучше на 31 декабря. В новогоднюю ночь. Зато все помнить будут.

serenky25: В принципе можно сыграть на Крестовском. Он у них летает. Можно улететь в Калифорнию. Там в это время тепло.