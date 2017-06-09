Болельщики: Лучше играть в декабре, чем в феврале
Публикация проекта календаря нового сезона РФПЛ, в соответствии с которым дерби «Спартак» — ЦСКА назначено на 10 декабря, — самая обсуждаемая тема четверга.
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«РУБИН» ОБЪЯВИЛ ОБ УХОДЕ ГРАСИИ.
Руководство «Рубина» и главный тренер команды Хави Грасия пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, информирует клубная
Баламошка: И об уплыве 10 лямов.
южанин61: Дорогое оно это согласие оказалось.
сп@рт@к: В очередной раз радуюсь, что Федун отказался от Бердыева. Нельзя отдавать на откуп одному человеку всю клубную систему. Когда он уходит, ты остаешься ни с чем.
Vasiunchik: Учимся получать баблос! Именно получать, а не зарабатывать!
Паснаход:
Baddy: На самом деле
В ПЕРВОМ ТУРЕ «ЗЕНИТ» ПОЛЕТИТ В ХАБАРОВСК, А «СПАРТАК» ИГРАЕТ С «ДИНАМО».
«СЭ» стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/18, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.
Планируется, что будут утверждены первые 8 туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Важная деталь — несмотря на то, что датой первого тура стоит 16 июля, все пары в этот день не сыграют. Тур будет разнесен на несколько дней. Кроме того, 14 июля — дата Суперкубка, в котором встретятся «Спартак» и «Локомотив», и две эти команды сыграют уже на неделе с 17 по 22 июля.
Знаток1964: Зенит -3 очка к гадалке не ходи… Чемпионам может тоже не повезти очки раздобыть в игре со злобным Динамо.
fcdm88: Чемпион начнет с поражения.
SIZ170: Динамо помнит, кто их в *пердив* слил… Уфа 3: 1 Спартак М.
Shpasic: Интересно, Манчини вернется после этого выезда?
Chrome: Весьма удачно для «Зенита». Ничто не ограничивает от редкой возможности вылететь на Дальний Восток настолько заранее, насколько хочется, и гарантировано никакого наслоения с еврокубками. Случайное везение?
lavrentev01: 7 часов в одну сторону до задрипанного стадиона (наверное) и назад) Манчини будет в шоке)).
СМИ: СЛУЦКИЙ НАЧНЕТ РАБОТУ В «ХАЛЛ СИТИ» НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ.
Владелец «Халл Сити» Асем Аллам сделал окончательный выбор в пользу Леонида Слуцкого, сообщает Mirror.
, j, br: Теперь будем смотреть игру этой команды.
Морозов95: Слуцкий получил просто фантастическую возможность, как бы только она не вылетела в трубу.
Shpasic: Видимо, первыми приобретениями будут Васин, Набабкин и Дзагоев.
ДЕРБИ «СПАРТАКА» И ЦСКА МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ С 10 ДЕКАБРЯ НА 20 ФЕВРАЛЯ.
Сегодня РФПЛ утвердила календарь чемпионата России в сезоне-2017/18.
— Резервная дата последнего тура перед зимним перерывом, который запланирован на 10 декабря, назначена на 20 февраля, — сказал Измайлов.
NoName: Отлично, но лучше на 2 января мне кажется! Главное чтобы морозец был посильнее и снега побольше!
Spetrov: А лучше на 31 декабря. В новогоднюю ночь. Зато все помнить будут.
serenky25: В принципе можно сыграть на Крестовском. Он у них летает. Можно улететь в Калифорнию. Там в это время тепло.
Йетивод: Лучше играть в декабре чем в феврале. В феврале больше шансов что снега
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