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https://sport.mail.ru/news/football/30023576/
9 июня 2017, 0:29 | Футбол | Чемпионат.com

Кураньи не жалеет о завершении карьеры

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи отметил, что не жалеет о решении завершить карьеру.

Бывший форвард московского Динамо и сборной Германии <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Кураньи</span> отметил что не жалеет о решении завершить карьеру. Увеличить
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«Наслаждаюсь жизнью, много путешествую, провожу много времени с семьёй. Думаю, это было подходящее время для завершения карьеры. Наконец-то гора с плеч упала. Не знаю, чем буду заниматься в дальнейшем. Работа на телевидении, руководящая должность, карьера тренера — всё возможно.

Мне хочется попробовать себя в разных ролях и уже затем выбрать подходящий путь. Но, честно говоря, в данный момент не вижу себя тренером. Возможно, получу лицензии A и B, однако это тяжёлая работа. В команде 25 игроков, все хотят выходить на поле, но там есть место только для 11», — приводит слова 35-летнего немца T-Online.

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