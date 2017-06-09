Кураньи не жалеет о завершении карьеры

«Наслаждаюсь жизнью, много путешествую, провожу много времени с семьёй. Думаю, это было подходящее время для завершения карьеры. Наконец-то гора с плеч упала. Не знаю, чем буду заниматься в дальнейшем. Работа на телевидении, руководящая должность, карьера тренера — всё возможно.



Мне хочется попробовать себя в разных ролях и уже затем выбрать подходящий путь. Но, честно говоря, в данный момент не вижу себя тренером. Возможно, получу лицензии A и B, однако это тяжёлая работа. В команде 25 игроков, все хотят выходить на поле, но там есть место только для 11», — приводит слова 35-летнего немца T-Online.