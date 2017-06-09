Кураньи не жалеет о завершении карьеры
Бывший форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи отметил, что не жалеет о решении завершить карьеру.
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Видимо, что-то случилось...
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«Наслаждаюсь жизнью, много путешествую, провожу много времени с семьёй. Думаю, это было подходящее время для завершения карьеры.
Мне хочется попробовать себя в разных ролях и уже затем выбрать подходящий путь. Но, честно говоря, в данный момент не вижу себя тренером. Возможно, получу лицензии A и B, однако это тяжёлая работа. В команде 25 игроков, все хотят выходить на поле, но там есть место только для 11», — приводит слова 35-летнего немца
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