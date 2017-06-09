ФК «Кубань» в этом сезоне не грозит банкротство

Но больше говорил о положительных моментах для «желто-зеленых». В частности он сообщил, что сейчас зарплату игрокам выплачивают стабильно, а банкротство команде в этом сезоне не грозит. Тем не менее, финансовых проблем осталось немало.

— Выстраивается правильная система управления клубом. Вы прекрасно понимаете, в условии таких задолженностей, которые были перед клубом, ну они еще где-то остаются, конечно, сложно, что-то менять. Что касается инвесторов. Сегодня позиция клуба такая: клуб должен быть чистый. Я готов финансировать его в полном объеме, — подчеркнул Андрей Коробка, заместитель главы администрации Краснодарского края.