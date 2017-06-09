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https://sport.mail.ru/news/football/30023029/
9 июня 2017, 10:25 | Футбол | ГТРК «Кубань»

ФК «Кубань» в этом сезоне не грозит банкротство

Футбольная «Кубань» задолжала 2,5 миллиарда рублей. Такие цифры огласил куратор клуба вице-губернатор Андрей Коробка.

Но больше говорил о положительных моментах для «желто-зеленых». В частности он сообщил, что сейчас зарплату игрокам выплачивают стабильно, а банкротство команде в этом сезоне не грозит. Тем не менее, финансовых проблем осталось немало.

— Выстраивается правильная система управления клубом. Вы прекрасно понимаете, в условии таких задолженностей, которые были перед клубом, ну они еще где-то остаются, конечно, сложно, что-то менять. Что касается инвесторов. Сегодня позиция клуба такая: клуб должен быть чистый. Я готов финансировать его в полном объеме, — подчеркнул Андрей Коробка, заместитель главы администрации Краснодарского края.
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Вице-губернатор Краснодарского края: Финансовая ситуация в «Кубани» стабилизируется

Вице-губернатор Краснодарского края: Финансовая ситуация в «Кубани» стабилизируется

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Финансовую ситуацию в футбольном клубе «Кубань», который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), удалось стабилизировать, сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
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