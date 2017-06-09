ФК «Кубань» в этом сезоне не грозит банкротство
Футбольная «Кубань» задолжала 2,5 миллиарда рублей. Такие цифры огласил куратор клуба
вице-губернатор Андрей Коробка.
Но больше говорил о положительных моментах для «желто-зеленых». В частности он сообщил, что сейчас зарплату игрокам выплачивают стабильно, а банкротство команде в этом сезоне не грозит. Тем не менее, финансовых проблем осталось немало.
— Выстраивается правильная система управления клубом. Вы прекрасно понимаете, в условии таких задолженностей, которые были перед клубом, ну они еще
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