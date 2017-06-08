Главный тренер ивановского «Текстильщика» Вадим Евсеев получил лицензию категории PRO
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Главный тренер ивановского «Текстильщика» Вадим Евсеев получил лицензию категории PRO.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом Евсеев сообщил в своем аккаунте в сети Instagram.
Ранее в четверг лицензии категории PRO получили тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян и Андрей Козлов из тульского «Арсенала», а также Дмитрий Ананко, входивший в тренерский штаб тульской команды в 2011—2015 годах.
Лицензия PRO дает возможность работать главным тренером в любом европейском клубе и национальной сборной.
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