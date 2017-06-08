Защитник «Ромы» Манолас отклонил предложение «Зенита»

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Санкт-петербургский клуб отправил запрос римлянам по поводу возможности трансфера грека, но игрок не хочет переезжать в Россию и ответил вежливым отказом.

Манолас сообщил президенту «Ромы» Джеймсу Паллотте, что хочет остаться в составе «волков». В минувшем сезоне 25-летний защитник провёл 33 матча в Серии А и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется защитником итальянского клуба СПАЛ Франческо Викари.