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https://sport.mail.ru/news/football/30021175/
8 июня 2017, 18:29 | Футбол | Чемпионат.com

Защитник «Ромы» Манолас отклонил предложение «Зенита»

Защитник «Ромы» Костас Манолас отказался от перехода в «Зенит», пишет FC Inter News.

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Санкт-петербургский клуб отправил запрос римлянам по поводу возможности трансфера грека, но игрок не хочет переезжать в Россию и ответил вежливым отказом.

Манолас сообщил президенту «Ромы» Джеймсу Паллотте, что хочет остаться в составе «волков». В минувшем сезоне 25-летний защитник провёл 33 матча в Серии А и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется защитником итальянского клуба СПАЛ Франческо Викари.

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