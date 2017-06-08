Защитник «Ромы» Манолас отклонил предложение «Зенита»
Защитник «Ромы» Костас Манолас отказался от перехода в «Зенит», пишет FC Inter News.
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Манолас сообщил президенту «Ромы» Джеймсу Паллотте, что хочет остаться в составе «волков». В минувшем сезоне 25-летний защитник провёл 33 матча в Серии А и забил один гол.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется защитником итальянского клуба СПАЛ Франческо Викари.
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