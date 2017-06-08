«Я бы не драматизировал ситуацию»: Донской губернатор о судьбе ФК «Ростов»
О судьбе футбольного клуба «Ростов» в том числе шла речь во время записи передачи «Главные о главном» в студии «Дон-Медиа».
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Видимо, что-то случилось...
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал сложившуюся ситуацию в команде. В частности, он постарался успокоить болельщиков.
«Я бы не драматизировал ситуацию. 9 июня команда уедет на сборы в Австрию, во время её отсутствия будет идти обычная системная работа: подбор кандидатуры тренера, игроков, решение финансовых вопросов. Клуб принадлежит правительству области, но даже по его решению сразу ничего не изменится. У команды были большие успехи, так что спасибо всем, кто к этому причастен, но любое дело требует корректировки, что сейчас и происходит», — сказал глава региона.
Напомним,
Тем временем футбольный клуб «Ростов» лишился двух игроков. С линии обороны ушёл Денис Терентьев, а ранее покинул команду хавбек Кристиан Нобоа. Оба футболиста пополнили состав питерского «Зенита». По сведениям портала Transfermarkt.com, Кристиан Нобоа — один из самых дорогих игроков «Ростова», но он покинул дружину на правах свободного агента, а, значит, команда не получит за игрока 5 млн евро. Игровые навыки защитника Терентьева, по данным сайта, оценены в 1 млн евро.
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